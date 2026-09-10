El 11S, 25 años después

El 11 de septiembre de 2001 terminó con la percepción de que la desaparición de la Unión Soviética había inaugurado un orden internacional pacificado. Al Qaeda, una organización yihadista transnacional dirigida por Osama bin Laden, secuestró cuatro aviones y los utilizó para atacar las Torres Gemelas y el Pentágono, mientras el cuarto se estrellaba en Pensilvania después de que los pasajeros intentaran recuperar el control. Murieron cerca de 3.000 personas. El terrorismo yihadista no era nuevo en Occidente, pero aquel ataque mostró una capacidad y una escala desconocidas hasta entonces en territorio estadounidense. Para una generación fue también una experiencia colectiva, porque millones de personas siguieron en directo el impacto del segundo avión, el derrumbe de las torres y la incertidumbre de las primeras horas, unas imágenes que dejaron durante años una fuerte sensación de vulnerabilidad.

Esa percepción acompañó una respuesta estadounidense que transformó su política exterior y que comenzó con la guerra de Afganistán en 2001 contra Al Qaeda y el régimen talibán que la protegía. Dos años después, la invasión de Irak extendió la guerra contra el terrorismo a un proyecto de transformación política de Oriente Medio, pese a que nunca se acreditó una relación entre Sadam Hussein y el 11-S. Ambas guerras tuvieron elevados costes humanos y económicos y contribuyeron a la desestabilización regional. En Irak favorecieron las condiciones para la expansión posterior del Estado Islámico y en Afganistán no impidieron el regreso de los talibanes al poder, en 2021.

La respuesta también amplió los poderes del Estado en materia de seguridad, tensionando los límites del Estado de derecho. Junto con las comisiones militares, las entregas extraordinarias, los centros clandestinos y las torturas documentadas, Guantánamo se convirtió en símbolo de la detención indefinida fuera del sistema penal ordinario. Cerca de 800 hombres han pasado por la prisión, que continúa abierta pese a la orden de cierre dictada por Obama en 2009 y a los sucesivos intentos de reducir su población, muestra de la dificultad de revertir medidas adoptadas como excepcionales. En esta lógica debe situarse también la operación que acabó con Bin Laden, localizado en Pakistán y abatido en mayo de 2011 por fuerzas especiales estadounidenses. Su muerte fue un éxito operativo, pero no terminó con el yihadismo y planteó un debate jurídico sobre el uso de la fuerza letal sin juicio.

Veinticinco años después, el sistema internacional es menos unipolar, más competitivo y fragmentado, y la estrategia estadounidense responde a un escenario marcado por la rivalidad entre grandes potencias y por nuevas amenazas, aunque el terrorismo yihadista siga siendo una de ellas. Algunas consecuencias del 11-S siguen formando parte de la seguridad cotidiana, desde los controles aeroportuarios hasta la vigilancia y el intercambio de información entre Estados. Las guerras iniciadas entonces continúan condicionando regiones enteras y algunas de las medidas adoptadas para combatir el terrorismo han sobrevivido a la amenaza que las justificó. Mientras tanto, sigue sin resolverse cómo proteger a las sociedades frente a amenazas transnacionales sin convertir medidas excepcionales en prácticas permanentes ni debilitar las garantías del Estado de derecho.