Un verdadero final de etapa

La dimisión de Josep Lluís Trapero como director general de la Policia en la conselleria de Interior no es un asunto menor. Primero, por la trayectoria del personaje. Segundo, porque su nombramiento fue una apuesta personal del president Salvador Illa. Y tercero, por la creciente preocupación de la sociedad catalana por la seguridad ciudadana, ya que esta crisis en Interior no hace más que alimentar el discurso de la oposición, especialmente el de Aliança Catalana, teñido de bulos y medias verdades.

Por tercera vez, Trapero sale de una responsabilidad de primer nivel en la policía catalana porque no comparte el modelo policial del conseller de turno. Primero fue con un Gobierno de CiU, después con un Gobierno de Junts y Esquerra y ahora con uno del PSC. Y la realidad es que el modelo policial que explica Trapero suena muy bien y no es extraño que haya entusiasmado a tres presidentes de la Generalitat de partidos e ideologías diferentes. El que todavía hoy ostenta el mayor rango en los Mossos de Esquadra explica que la policía debe tener absoluta independencia en la gestión de la seguridad ciudadana y en su actuación como policía judicial. Y que corresponde a los políticos de la conselleria definir las prioridades y los medios disponibles para afrontarlas. Impecable. Pero la realidad es que, en la práctica, lo que se han encontrado los presidentes y los consellers es que convierte al cuerpo policial en una estructura impenetrable que controla con mano férrea y estilo caudillista y que casi nunca acepta un correctivo en sus errores. Un estilo de dirección que, con el tiempo, ha acabado resultando divisivo para el cuerpo, ya que ha primado en muchas ocasiones la lealtad profesional por encima de los méritos o la preparación. La trampa de Trapero quedó en evidencia cuando aceptó un cargo de naturaleza política después de haber ocupado la dirección operativa en dos ocasiones. Dejó el uniforme, pero a nadie en los Mossos se le olvidaba que tenía delante a un 'major' cuando interactuaba con el máximo responsable político. El principal reto del sustituto de Trapero, Ferran López, que adolece de la misma condición, es abrir una nueva etapa y demostrar que es posible dirigir la policía con criterios acordes con las prioridades del gobierno sin recurrir al caudillismo para lograr la sintonía y preservar la autonomía operativa de los profesionales.

Esta marcha pone igualmente en duda la apuesta del ‘president’ Illa que, siendo candidato, anunció simultáneamente la recuperación de Trapero como director general y el nombramiento de Núria Parlon como consellera, generando una especie de tándem que volvía a desvirtuar la separación entre lo político y lo policial. La anécdota de que los dos fueran nacidos en Santa Coloma no ha frenado que esa mácula inicial y la personalidad de Trapero hayan derivado en tensiones que se han expresado de manera irreversible en la renovación del comisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius. Parlon ha conseguido el apoyo del ‘president’ para nombrar a la primera mujer en este cargo, Sílvia Catà. Es, pues, el momento de que Parlon lidere sin cortapisas, abra una nueva etapa que nada tenga que ver con el ‘procés’ y genere una dinámica que traduzca los buenos indicadores de seguridad ciudadana en una mayor confianza de los ciudadanos. Sobre todo, en temas como la criminalidad ligada al cultivo y tráfico de estupefacientes y al uso de armas de fuego. Es el momento de que Illa demuestre que al menos el 50% de su apuesta fue acertada.