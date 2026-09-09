Prioridad nacional, sí, pero energética

España tiene un problema de dependencia energética. Y mientras no se vea con claridad, seguiremos pagando una factura que nos hace vulnerables y que, además, alimenta al actual cambio climático. La verdadera prioridad nacional debería ser una estrategia orientada a dejar de importar y usar petróleo y gas. Pues la energía no es solo una cuestión técnica; es un eje transversal de la economía, la seguridad, la cohesión social y el clima.

El PP y Vox cierran acuerdos en las comunidades autónomas con la llamada “prioridad nacional” de Vox marcando el debate. La que aquí se considera es, obviamente, muy diferente. Asumiendo que el debate energético está muy mediatizado, politizado y con fuertes intereses creados jugando.

La verdad incómoda es sencilla: España lleva décadas financiando una fuente energética que no controla, lo que ha permitido una mejora del país, pero ya no. Compramos fuera la mayor parte de la energía que necesitamos para mover coches, camiones y tractores, calentar y enfriar casas, producir bienes y sostener la actividad económica. Esa dependencia no es neutral. Cada subida de gas o petróleo se convierte en inflación, en pérdida de competitividad y más presión sobre hogares y empresas. Cada tonelada de combustible fósil quemada añade más emisiones a un clima cada vez más caliente. Los análisis indican que cuanto más nos calentemos más disminución del PIB se tendrá.

La factura energética de España no es una metáfora: es una fuga real de riqueza. El año 2025 se cerró con un déficit energético de 31.975 millones de euros. El déficit energético es una constante en la economía española. Desde hace años cada español consume de 9 a 12 barriles de petróleo al año. No es una anomalía puntual, sino el reflejo de un modelo que depende en exceso de los combustibles fósiles importados. El país transfiere al exterior una cantidad extraordinaria de renta que podría estar financiando industria, redes eléctricas, innovación, investigación o rehabilitación de viviendas.

Cuando miramos los últimos 30 años, la cifra acumulada se mueve con claridad en cientos de miles de millones de euros, y razonablemente cerca del billón si se suman más de tres décadas de dependencia fósil. No es un apunte contable: es una enorme pérdida de soberanía económica.

Conviene decirlo sin rodeos. Un país que gasta tantos recursos en importar energía es un país que está renunciando a una parte de su capacidad de decisión. No puede presumir de fortaleza industrial si su base energética sigue siendo externa y dependiente de mercados internacionales que no controla. No puede hablar de autonomía estratégica mientras envíe al exterior del orden de 35.000 millones anuales para comprar combustibles fósiles que siguen agravando el problema climático.

Quienes todavía presentan el actual cambio climático como una cuestión difusa o futura están falseando la realidad, y se debe a la gran estrategia negacionista. El calentamiento global ya está generando situaciones graves y costes económicos muy concretos: sequías más severas, olas de calor más intensas y largas, incendios más destructivos, inundaciones, impactos en la agricultura, etc. No se trata de un debate ideológico como plantea el negacionismo climático, sino de un proceso que ya afecta a España y a la humanidad. Cuanto más se tarde en reconducir la dependencia de los combustibles fósiles, más caro será adaptarse, reparar daños y sostener infraestructura y servicios sometidos a mayor presión. La inacción energética representa aumentar la deuda económica y climática.

Durante demasiado tiempo se ha asumido una idea absurda: que un país avanzado puede vivir con una estructura energética dependiente del exterior sin pagar consecuencias. Pero sí se pagan. Pues tiene consecuencias en inflación, en fragilidad industrial, en incertidumbre regulatoria y menor capacidad de reacción frente a crisis globales. España y Europa lo saben muy bien porque han sufrido, una y otra vez, los vaivenes del petróleo, del gas y de las tensiones geopolíticas -solo mencionar las actuales guerras de Ucrania e Irán- que disparan los costes energéticos.

Esta dependencia es tecnológicamente atrasada. España tiene ya una base renovable que le permite producir electricidad más limpia y más barata. Pero sigue arrastrando un consumo final demasiado fósil, especialmente en transporte, industria y edificios. Aunque producimos más electricidad renovable, hay una parte demasiado grande de su economía que depende de los combustibles importados, del orden del 65%. Incoherencia que cuesta dinero y competitividad. La paradoja es brutal. El país tiene sol, viento, y capacidad técnica, pero mantiene un modelo que lo condena a pagar un peaje permanente al exterior. No se trata de falta de recursos; se trata de falta de ambición política y de una gestión lenta para la urgencia real.

Si de verdad queremos definir y adoptar una prioridad nacional eso significa priorizar y tratar el modelo energético como un asunto clave de país. España necesita una política que reduzca la demanda fósil, acelere la electrificación y cierre la brecha entre su potencial renovable y su consumo de combustibles importados. Electrificar no es una opción; es una necesidad estratégica.

El segundo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2023-2030) fija una reducción de la dependencia energética hasta el 50%, una caída del 32% de emisiones respecto a 1990 y un aumento sustancial de renovables en el sistema eléctrico y en el consumo final. Aunque aumenta los objetivos, todavía falta ambición. Hay demasiado enfoque sobre la electricidad y no suficiente sobre la energía final. Se ha estimado que el plan podría reducir en más de 75.000 millones de euros la importación de combustibles fósiles entre 2021 y 2030 frente a un escenario continuista. Esa es la magnitud del beneficio de actuar.

El mayor error político es seguir tratando la transición sostenible como si fuera un coste opcional o una aspiración verde de segunda categoría. No lo es. Es una defensa de la economía española frente a una dependencia que ya ha demostrado ser cara, injusta e inestable, con total falta de equidad. El país no puede permitirse seguir transfiriendo riqueza al exterior mientras retrasa las decisiones que le darían más seguridad, más autonomía y más capacidad de resistir crisis futuras.

Tampoco se puede ignorar que el cambio climático acelera la urgencia. Cuanto más se tarde en reducir las emisiones, mayor será la factura acumulada en daños de origen climático. Cuanto más tarde se avance en eficiencia y electrificación, más se prolongará la dependencia de los combustibles fósiles que encarecen la economía y degradan el clima. Cuanto más se posponga el cambio, la dependencia será más grave.

Es el momento de saber qué debemos priorizar, ya que la energía, el clima, la contaminación y el dinero forman un conjunto interrelacionado. A medida que el coste de la energía limpia siga cayendo, se hace cada vez más evidente cuánto riesgo asumimos al seguir dependiendo de los combustibles fósiles.

Prioridad nacional, sí. Pero energética. Sin ambigüedades, porque la dependencia de combustibles fósiles no solo vacía la cuenta exterior de España: debilita su economía, castiga a sus ciudadanos y agrava un cambio climático que ya está cobrando su peaje. En los últimos años, el país ha pagado una factura energética gigantesca; en las próximas décadas puede seguir haciéndolo o puede cambiar. La elección es política, pero también moral y económica. Y ya no hay margen para seguir aplazándola.