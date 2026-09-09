Merz, ¿el hombre equivocado?

La antigua Alemania comunista nunca se ha sentido plenamente integrada en la República Federal. El atraso económico, un menor crecimiento, el declive demográfico por la emigración al Oeste, y una cultura menos 'occidental', son las razones principales. Y por ahí creció la AfD -fundada por economistas liberales contra el euro-, con más nacionalismo, más malhumor contra los partidos establecidos, y el rechazo a la inmigración en un territorio donde -por su poco dinamismo- hay menos inmigrantes.

En 2024, la AfD ya fue el primer partido (33%) en Turingia, pero lejos de la mayoría absoluta y el 'cordón sanitario' a una extrema derecha con reflejos nazis impidió que gobernara. Pero ahora, en Sajonia-Anhalt, la AfD ha logrado el 44%. Seguramente gobernará pactando con un pequeño partido de izquierdas, o 'seduciendo' a algunos diputados democristianos. En cualquier caso, el 'cordón sanitario' contra quien tiene el 44% de los votos y se ha quedado a tres escaños de la mayoría absoluta no tendría ningún sentido. Lo de Sajonia-Anhalt es, pues, un gran terremoto político.

Es un 'land' pequeño (dos millones), pero que la extrema derecha más reaccionarai de Europa (más que Marine Le Pen) gane por goleada, y cuando el populismo radical tiende al alza en muchos países, es una seria señal de alarma.

La AfD ya era fuerte, pero en cuatro años ha doblado sus votos, pasando del 20,5% al 44% mientras que la CDU, el partido que gobierna Alemania y hasta ahora el 'land', ha perdido la mitad: del 37% al 17%. La AfD ha trinchado a la CDU, es el dato fundamental. Y la participación ha subido del 60% al 78%. Muchos abstencionistas han votado a la AfD. ¿Con esperanza o por desespero?

La antigua Alemania comunista siempre ha sido diferente, pero ahora la apabullante victoria de la AfD en un 'land' del este amenaza con poner patas arriba todo el modelo político alemán

Y ya no es un problema del este sino de Alemania. El estancamiento económico desde la invasión de Ucrania, en una economía basada en el gas natural ruso barato, ha provocado una crisis industrial que -en un país exportador- el proteccionismo de Trump y la competencia china aún han agravado. El modelo alemán está amenazado. Y los 100.000 despidos de Volkswagen -una empresa emblemática con una fuerte influencia pública y sindical- son una prueba evidente.

Y al estancamiento (la economía no crece) se une la morosidad política. La entente entre el centro-derecha (CDU) y la socialdemocracia (SPD) ha sido muy positiva, pero llevamos ya demasiados años de 'gran coalición' (algo más fuerte que la cooperación). Y la reciente excepción fue un gobierno del SPD con los verdes y los liberales (más a la derecha que la CDU en muchos temas). Las diferencias entre la CDU y el SPD ya no eran excesivas. Y quizás ni podían ni debían serlo, pero además gobernaban juntos. Crisis y ausencia de alternancia, la cara negativa del 'cordón sanitario'.

Y el voto de Sajonia-Anhalt -según las encuestas postelectorales- ha sido también un voto de castigo al canciller Merz, que gobierna desde 2025, más rígido y menos empático que Angela Merkel y que creía que inflexionando el partido a la derecha destrozaría a la AfD. Ha pasado todo lo contrario. La AfD se ha 'comido' al centro-derecha.

Y Merz es un canciller 'tocado', porque en las encuestas para toda Alemania la AfD tiene una intención de voto del 27%, frente al 20-22% del CDU, justo lo contrario de lo que pasó en 2025 cuando Merz batió, no por mucho (28% a 20,8%), a la AfD. La extrema derecha estaría así arrinconando a la CDU, el partido emblemático, desde Adenauer a Merkel, de la Alemania de posguerra. Y muchos alemanes creen que Merz no llegará al fin de la legislatura, en 2029. Una crisis política en Alemania -no digamos ya una victoria de la AfD-, unida a un posible triunfo de Marine Le Pen en las presidenciales francesas de 2027, sería el punto final de la Europa actual que quiere más unidad. Justo lo que alientan Trump y Putin.

El director de 'Der Spiegel', el gran semanario alemán, ha escrito que Merz es “el hombre equivocado”. Pero puede que ya no sea el hombre sino las direcciones de los grandes partidos tradicionales las que no sepan reaccionar.

Ahora hay que ver lo que pasa en las elecciones de Mecklemburgo, otro 'land' del este, y en la ciudad-estado de Berlín, el próximo 20 de septiembre. Si la AfD también se acerca al 44%, Merz será hombre muerto. Y quizás no solo Merz.