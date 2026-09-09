A Europa se le acumula el trabajo

Berlín (Alemania), 07/09/2026.- El candidato principal de Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund (i), y los copresidentes del partido y del grupo parlamentario, Tino Chrupalla y Alice Weidel, durante una rueda de prensa en Berlín, Alemania, el 7 de septiembre de 2026, un día después de las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt / CLEMENS BILAN / EFE

Las elecciones de Sajonia-Anhalt no se pueden leer simplemente como un episodio más de las transformaciones políticas que recorren Europa. Muchas sociedades europeas comparten inquietudes ante la rapidez de los cambios económicos, sociales y demográficos, una cierta sensación de pérdida de referentes y una demanda creciente de seguridad y protección en un mundo cada vez más incierto.

Pero en Sajonia-Anhalt este malestar ha adquirido una expresión especialmente preocupante. La fuerza alcanzada por la AfD, por la naturaleza de este partido y por algunos de los planteamientos que defiende, los sitúa en una categoría que no conviene banalizar. Precisamente por eso, más que extrapolarlo, Europa debe saber leerlo como una advertencia.

Alemania sigue siendo indispensable para el funcionamiento de la Unión y sus dinámicas internas tienen inevitablemente consecuencias europeas. El canciller Friedrich Merz tendrá que gestionar una mayor presión política en un momento en que Europa afronta decisiones clave. La negociación del próximo presupuesto europeo, el refuerzo de la defensa, el apoyo a Ucrania, la competitividad industrial, la transición energética o la relación con los EEUU y China exigirán liderazgo y capacidad de compromiso. Es necesario que Alemania mantenga su vocación europea y su contribución a la construcción de consensos.

El próximo marco financiero será una de las primeras pruebas. Europa quiere y necesita hacer más: en defensa y seguridad, tecnología, energía, competitividad y en la preparación de una futura ampliación. Esto requerirá recursos suficientes y explicar mejor que muchas de las inversiones que necesitamos solo tienen sentido a escala europea. La discusión no debería ser simplemente entre gastar más o menos, sino sobre qué herramientas necesita Europa para proteger su prosperidad, su seguridad y su autonomía.

Una consideración similar vale para Ucrania. Alemania ha demostrado que es capaz de asumir responsabilidades cuando las circunstancias lo exigen. Preservar la unidad europea en el apoyo a Ucrania seguirá siendo esencial para el futuro de este país y para la seguridad de la propia Unión. Esta es también la convicción que el president Salvador Illa ha querido expresar con su reciente visita a Kiev y su encuentro con el presidente Zelenski: defender a Ucrania es defender a Europa.

Y luego está Francia. Las expectativas ante las presidenciales de 2027 no son tranquilizadoras para quienes defendemos el proyecto europeo. Una mayor presión política simultánea sobre los dos principales países europeos podría dificultar acuerdos precisamente cuando más los necesitamos. Pero todavía quedan meses y en política unos meses pueden ser mucho tiempo. No tiene sentido anticipar su desenlace.

Todo esto nos interpela directamente desde Catalunya. Somos una economía industrial, exportadora y profundamente integrada en el mercado interior. Las decisiones europeas sobre competitividad, automoción, energía, inteligencia artificial, infraestructuras o presupuesto tienen consecuencias directas sobre nuestras empresas, los trabajadores y el conjunto de la sociedad.

Catalunya hace tiempo que trabaja para reforzar su presencia en Bruselas, ampliar las alianzas con otras regiones europeas, mantener una interlocución constante con las instituciones de la Unión y participar activamente en los grandes debates europeos. No se trata, pues, de comenzar una nueva política, sino de profundizar en ella. En un contexto más complejo, esta línea será más importante que nunca. Debemos multiplicar alianzas, anticipar las decisiones del nuevo marco financiero, defender la dimensión territorial de la política industrial europea y hacer oír nuestra voz en los debates sobre competitividad, autonomía estratégica, Mediterráneo, energía, seguridad y ampliación.

Una Europa más fuerte no reduce la capacidad de acción de Catalunya: la multiplica. Por eso nos interesa contribuir activamente a reforzar el proyecto europeo y a acercarlo a las preocupaciones concretas de los ciudadanos.

El mensaje que llega de Sajonia-Anhalt no debe provocar pesimismo, pero sí preocupación, exigencia y movilización. Preocupación porque sería irresponsable ignorar la profundidad de los cambios que se están produciendo. Exigencia porque las instituciones y las fuerzas europeístas deben dar respuestas más eficaces a los problemas que alimentan este malestar. Y movilización porque la unidad europea nunca se puede dar por sentada.

Catalunya, por historia, por intereses y por convicción, debe seguir siendo parte activa de este esfuerzo.