Más allá del 2%: cuando la inclusión es un derecho y no una sanción

La Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en sesión extraordinaria aprobó el pasado 23 de julio, con competencia legislativa plena, la proposición de ley para el impulso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad y el endurecimiento de las sanciones a las empresas que incumplen la cuota de reserva del 2%. Una proposición que pone sobre la mesa un debate que va mucho más allá de la norma. La medida, dirigida a las empresas de 50 o más personas trabajadoras, quiere incrementar la presión sobre aquellas organizaciones que todavía entienden la diversidad como un trámite administrativo o, peor aún, como una opción prescindible.

Pero la pregunta que deberíamos hacernos no es solo cuánto costará incumplir la ley. La pregunta de fondo es por qué, a estas alturas, todavía necesitamos la amenaza de una sanción para impulsar lo que debería formar parte de la normalidad empresarial.

Hay que recordar de dónde venimos. La cuota de reserva no es ninguna novedad ni una exigencia aparecida recientemente. Se remonta al año 1982, con la aprobación de la histórica ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), posteriormente integrada en el texto refundido de la ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Han pasado más de cuatro décadas desde aquel paso histórico en el que Òscar Miró, primer gerente de Àuria, la impulsó junto con otros representantes de nuestro sector. Más de 40 años durante los cuales las entidades del sector hemos reivindicado, construido y defendido una idea tan elemental como poderosa: “el derecho al trabajo es también el derecho a participar plenamente en la sociedad”.

El tejido empresarial ha tenido, por lo tanto, tiempo suficiente para entender que la inclusión no es caridad. Es responsabilidad compartida y es, sobre todo, una oportunidad estratégica. Cuando una empresa se limita a calcular si le resulta más económico asumir una sanción que cumplir con la cuota, está haciendo una lectura extraordinariamente pobre de lo que está en juego. Incorporar a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad no resta competitividad ni responde a ningún gesto paternalista. Significa incorporar profesionalidad, rigor, capacidad, compromiso y talento. Significa, también, enriquecer a las organizaciones y transformarlas por dentro y por fuera.

Y tenemos ejemplos de ello. Empresas que apuestan decididamente por la contratación directa o que trabajan con la economía social mediante las medidas alternativas previstas. Empresas con las que hemos construido relaciones de confianza durante años porque han comprobado que esta colaboración aporta calidad, eficiencia, flexibilidad y compromiso. No nos contratan solo porque haya una norma. Siguen trabajando con nosotros porque el resultado es bueno. Eso es lo que realmente transforma la mirada.

Desde la economía social lo demostramos cada día. Y no es gratuito. Es fruto del esfuerzo, de la profesionalización, del trabajo en equipo, de la innovación y de la capacidad de afrontar retos empresariales exigentes. En Anoia y en el resto del territorio catalán lo sabemos bien. Desde Àuria, las alianzas que hemos establecido con empresas de sectores muy diversos nos han permitido demostrar que allí donde algunos solo ven una “cuota a cubrir” hay, en realidad, talento, capacidad productiva y oportunidades de crecimiento compartido.

Una organización como la nuestra, en la que más del 70% de las personas trabajadoras tienen discapacidad o se encuentran en situación de vulnerabilidad, puede competir en el mercado, generar actividad económica para crear nuevas oportunidades laborales y operar en sectores de alta exigencia. Lo hacemos en ámbitos como el de la perfumería y la cosmética, los servicios industriales o los servicios a las administraciones públicas. Lo hacemos incorporando tecnología, innovación y estándares de calidad exigentes. Y lo podemos hacer por una razón muy sencilla: “porque hacemos bien el trabajo”.

Contratar a una persona con discapacidad o establecer alianzas con Centres Especials de Treball sin ánimo de lucro no debería ser nunca la respuesta al miedo a una inspección laboral. Debería ser una decisión empresarial consciente. Una apuesta por el talento diverso. La diversidad incorpora nuevas perspectivas, amplía la capacidad de las organizaciones para resolver problemas, contribuye a mejorar los entornos laborales y refuerza la vinculación de las empresas con la sociedad de la que forman parte. Y en un contexto en el que las organizaciones tienen que demostrar cada vez con más claridad cuál es su impacto social y ambiental, esta apuesta deja de ser periférica para convertirse en una cuestión central de competitividad y de futuro.

Hablamos, en definitiva, de compromiso con las personas, con el territorio y con el planeta, pero también hablamos de empresas más responsables, más diversas y más preparadas para afrontar los retos que vienen. Que la ley endurezca las sanciones puede ser necesario ante quien, después de más de 40 años, sigue dando la espalda a esta realidad. Pero el verdadero éxito como sociedad no llegará el día en que todas las empresas cumplamos el 2% para evitar una multa.

Llegará cuando ya no haga falta convencer a nadie de que la inclusión es una oportunidad. Porque, al final, cuando una empresa deja fuera al talento por motivos de discapacidad, quien pierde competitividad, valor y humanidad no es solo la persona que queda excluida. También pierde la empresa. Y perdemos todos.