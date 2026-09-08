La transformación de los envases

Acabamos de vivir el verano más caluroso jamás registrado en Catalunya y la ONU ya ha admitido que no podremos limitar el calentamiento global a 1,5 grados: ahora la lucha se centra en no superar los 2. Y todo esto en un momento de fragmentación de las alianzas y de los acuerdos mundiales, justo cuando haría falta todo lo contrario.

Un rayo de esperanza son las políticas de sostenibilidad de la Unión Europea (aunque también se están poniendo en entredicho, porque ejercen más presión sobre las empresas). Hay algunas que acaban de entrar en vigor. Me refiero al reglamento de envases y residuos de envases, aprobado en diciembre de 2024 y aplicable desde este agosto. Un texto farragoso que intenta reducir el plástico que se utiliza en los envoltorios, el cual supone un 40% de la producción total de este material y más de un tercio del volumen que pasa por los contenedores, con todo lo que eso implica en combustibles fósiles y emisión de contaminantes.

¿Hasta dónde llega el alcance del nuevo reglamento? ¿Se han fijado alguna vez en la pegatina de las manzanas, ese círculo minúsculo que indica la procedencia? Pues bien: legalmente, eso es un envase y, como tal, tendrá que acabar siendo compostable. El detalle es ínfimo, pero da la medida de lo que se ha puesto en marcha. Que sea un reglamento y no una directiva también cuenta: se aplica directamente, sin la transposición nacional que suele diluir los objetivos. Y se despliega en tres grandes bloques.

El primer bloque es reducir. Cada país tendrá que generar un 5% menos de residuos de envases por habitante en 2030 respecto a 2018, un 10% menos en 2035 y un 15% menos en 2040. Son porcentajes que parecen tímidos, pero que van a contracorriente de la inercia de una economía que necesita envasar para crecer.

El segundo, prohibir lo superfluo. A partir de 2030 desaparecerán los plásticos de un solo uso que agrupan productos, las bandejas y las mallas para fruta y verdura fresca en cantidades inferiores a un kilo y medio, la vajilla desechable en los restaurantes donde se consume en la mesa, las monodosis de mayonesa, kétchup, mermelada y leche para el café, y los botecitos de champú de los hoteles (los de bajo coste hace tiempo que los eliminaron, los caros todavía los exhiben como un signo de distinción). También hay un límite que agradecerá todo el que compre por internet: el espacio vacío dentro de una caja no podrá superar el 50%, y el papel arrugado y las almohadillas de aire cuentan como espacio vacío.

El tercero, diseñar mejor. El objetivo es que en 2030 todos los envases sean reciclables o reutilizables. Esto obliga a pensar desde el principio en todo el ciclo de vida, y no a posteriori. Algunas industrias tendrán que ser especialmente creativas, porque buena parte de su imagen vive del envoltorio: los cosméticos, por ejemplo, pueden acumular dos o tres embalajes antes de llegar al producto. También habrá que unificar las etiquetas para que el consumidor sepa, sin ninguna duda, a qué contenedor va cada cosa. Asimismo, tendrá que estar diseñado para permitir el máximo número de reutilizaciones posible.

Pero no nos hagamos ilusiones. Los plazos son largos y al calendario habrá que sumar los retrasos inevitables y la presión de los productores para estirarlo todavía más

Más allá del coste medioambiental, el plástico no reciclable ya tiene un coste económico. Los estados miembros —es decir, todos nosotros, con dinero público— pagamos a la Unión 0,80 € por cada kilo de residuos de envases de plástico que no se recicla. La factura española crece cada año, y no porque consumamos más plástico, sino porque cada vez se contabiliza mejor lo que acaba sin reciclar, en los vertederos, y la cifra ha resultado ser más alta de lo que creíamos. Ocurre en casi toda Europa. Además, desde 2023 los fabricantes e importadores pagan 0,45 € por kilo de plástico no reciclado. Y, a pesar de estos gravámenes, los productos más responsables con el medio ambiente siguen siendo más caros para el consumidor final.

Esta vez la norma no persigue solo el residuo una vez generado, sino su diseño, composición y reutilización. Deja de preguntar dónde tenemos que tirarlo y le exige al fabricante por qué el envase tiene que ser así y cuánto tiempo nos tiene que durar. Mientras tanto, nos quedan unos años para acostumbrarnos a la idea de que el peor destino de un envase no es el contenedor equivocado: es el vertedero.

Aun así, no nos hagamos ilusiones. Los plazos son largos —el reglamento se aprobó a finales de 2024, se ha empezado a aplicar veinte meses después y el grueso de las obligaciones no llega hasta 2030, algunas incluso en 2040— y a este calendario habrá que sumar los retrasos inevitables y la presión de los productores para estirarlo todavía más. El texto ya prevé excepciones para microempresas, y cada excepción tiene un lobi detrás. Mientras tanto, el calendario del clima no admite periodos transitorios ni prevé excepciones. Por eso, más que si llegaremos a tiempo a todas las fechas, me pregunto otra cosa: ¿cuál será la temperatura media en el verano de 2040?