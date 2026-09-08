Tormenta perfecta en educación

El curso escolar arrancó este martes con huelgas de profesores en diversas comunidades autónomas, entre ellas Catalunya, unos pésimos resultados en la evaluación del sistema educativo a través del informe PISA y el malestar de toda la comunidad educativa al que las administraciones públicas no aciertan a responder. Esta tormenta perfecta hace que la educación sea en este momento una de las principales preocupaciones de la sociedad casi al mismo nivel que la vivienda, la convivencia con la inmigración y el impacto del cambio climático. No es fácil afrontar este reto. Ni más cambios legislativos ni más recursos, en algunos casos necesarios, van a apaciguar el temporal. Se impone una reflexión de fondo sobre los objetivos, la organización y los recursos del sistema educativo, en Catalunya y en el conjunto de España.

La aceleración de los cambios sociales es un factor que estresa a la escuela, tanto a los profesores como a los alumnos y a los padres. El incremento exponencial de la diversidad en las aulas, la multiplicación de alumnos con necesidades especiales o el impacto de la tecnología digital se producen a un ritmo que es muy difícil que los profesores y la organización escolar se adapten a tiempo de responder a las nuevas realidades con garantías. Este cambio acelerado se produce, además, en un contexto en el que los maestros han sido despojados de la autoridad imprescindible en toda acción educativa. Los padres se comportan demasiado a menudo más como clientes de un servicio que como copartícipes de la educación de sus hijos; la administración está más pendiente de los baremos o de las evaluaciones que de la formación y protección de los profesores; los estudiantes confunden en demasiadas ocasiones sus derechos inalienables con sus impulsos más primarios; y los medios no son siempre los necesarios. En Catalunya, y en otras comunidades autónomas, este malestar lo están intentando capitalizar algunas organizaciones sindicales de signo radical o corporativo, que lo centran todo en reclamar más profesores, mejores salarios y ratios más reducidas. Puede que en algunos territorios tensionados por el impacto de la llegada de nuevos alumnos todo ello sea necesario, pero en el conjunto del sistema educativo los caminos de mejora pueden y deben ser otros.

Al malestar de la comunidad educativa se ha juntado en este inicio de curso la oportunista presentación de los resultados de PISA que ofrecen algunos datos descorazonadores, especialmente en comprensión lectora. Al margen de Catalunya, donde unos graves errores de gestión impiden comparar los resultados, la tendencia general en España y en la OCDE es muy negativa. Y lo relativamente fácil es culpar de ello a las pantallas, a las redes sociales y a las plataformas digitales. Alguna responsabilidad tienen, pero también deberíamos debatir si los parámetros de evaluación de los sistemas educativos a través de PISA deben ser los mismo que cuando se pusieron en marcha. La continuidad permite extraer conclusiones, pero la velocidad de los cambios sociales hace que estemos poniendo vino nuevo en odres viejos, evaluando habilidades que quizás hoy ya no son tan determinantes en el aprendizaje como lo eran cuando se implementaron estas pruebas. La magnitud de la tormenta obliga a replantearlo todo.