Sánchez, el habilidoso

Buena me ha caído por decir la semana pasada que Pedro Sánchez no es un muerto político, que su habilidad es evidente y que su equipo en Moncloa es muy listo. Parecía que ya estuviera apostando por una nueva victoria del secretario general socialista. Pero es que esta misma frase la repiten, más veces de lo que deberían, en la misma calle Génova, sede del PP.

No es un descubrimiento que el presidente es muy listo y sabe cómo contrarrestar las informaciones que puedan ir dirigidas contra su labor o persona. Más pillo que fue Mariano Rajoy, cuando también todo eran ataques y sucumbió en una moción de censura. El PP siempre ha sido más bobalicón a la hora de defenderse de los que erosionaban a sus gobiernos. Lo demostró en aquellos días posteriores al 11M. Las estrategias de Rubalcaba en sus ataques al Gobierno eran difíciles de contener. Iba a por todas. El equipo Feijóo es más torpe y demuestra no tener tanta mala leche, aunque sea irrespetuoso. Para lo bueno y lo malo.

Así que afirmar que Pedro Sánchez puede sobrevivir al acoso y errores de estos meses entre Ábalos, Cerdán, su señora esposa, Zapatero y Ceuta no es ninguna tontería. Lo demostró hace algo más de tres años. Se trata de seguridad de movimientos.

Y ya no digamos cuando la extrema derecha alemana de Sajonia-Anhalt le hace un favor, al lograr una mayoría importante en sus elecciones y la Unión Cristianodemócrata (CDU), la derecha centrada estilo PP, se hunde. La fotografía es perfecta y reproduce lo que viene explicando Sánchez desde hace años: que en España toda la derecha es lo mismo. Poco importa si es verdad o es mentira, la cuestión es que en la fotografía todos queden bien silueteados y nadie pueda negarlo.

A saber qué quedará del PSOE después de estos posicionamientos que tanto molestan a los viejos de la nave socialista, estilo Emiliano García-Page o el mismísimo Felipe González, aunque este cada vez cuente menos como pieza de presión. Lo cierto es que, en estos momentos, una de los buenos mensajes que tiene en la manga Sánchez es volver a la carga con aquel invento del gran José Zaragoza de que “si tú no vas, ellos vuelven”. Y ahora los que vuelven es toda la derecha constituida en extrema. Ese es su enemigo.

De cara a las elecciones, se produce otro fenómeno. Mientras el socialismo se erosiona en la mayoría de las comunidades españolas, en Catalunya la cosa es diferente. El PSC pasa por un buen momento tanto de imagen, como de gestión, excepto en la educación, a la que el Govern se le sigue atragantando y no encuentra pastillas relajantes de garganta. Lo cito porque la bolsa de votantes socialistas que puedan seguir apoyando al que dicen “pacificó” el territorio puede ser de peso. Una bolsa repleta de papeletas de ciudadanos que prioricen los hechos ante las promesas incumplidas, como que jamás habría una amnistía y después la hubo, aunque Puigdemont siga lejos.

Catalunya se convertiría en la salvación de Pedro Sánchez y Feijóo todavía no se ha dado cuenta. Y eso no pasa por comenzar a seducir a Junts. Más bien todo lo contrario.