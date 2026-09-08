Joan Vila, teniente de alcalde, sobre el crimen de Manresa: «Lo siento, podemos hacerlo mejor»

Más de un millar de personas hacen una marcha silenciosa en Manresa en recuerdo de Carles Vilajosana / Mireia Arso / RG7

El asesinato de Carles Vilajosana nos ha conmocionado. Ante un hecho de esta gravedad, lo primero es expresar el pésame y el afecto a su familia y a las personas que lo querían. Pero, desde la responsabilidad política, no podemos quedarnos solo aquí.

Lo siento, Manresa. Podemos hacerlo mejor.

Lo siento porque demasiado a menudo, entre todos, hemos desplazado el debate hacia donde nos resulta más fácil discutir. Hemos convertido problemas de convivencia, seguridad e incivismo en debates identitarios o sobre el origen de las personas. Y quizá así hemos dejado de plantearnos las preguntas que realmente importan.

¿Qué está pasando para que un menor salga a la calle con un arma blanca? ¿Qué falla para que sea capaz de utilizarla contra otra persona? ¿En qué momento hemos normalizado determinadas conductas, la violencia, la falta de respeto o el desprecio por las normas más elementales de convivencia?

Este es el debate.

No va de dónde ha nacido nadie. Va de conductas. De valores, educación, familia, escuela, calle y comunidad. Va de autoridad y también de consecuencias. Y va de preguntarnos qué hemos hecho mal cada uno desde la responsabilidad que nos corresponde.

En 2022, cuando Impulsem Manresa todavía no tenía responsabilidades de gobierno, dijimos que era necesario poner orden en beneficio de la convivencia, apostar por la seguridad y el civismo y recuperar el respeto por el espacio público. Quien la hace, la paga. Por decirlo, se nos tachó de aporófobos y se nos llegó a quemar públicamente en la plaza.

Hoy estamos donde estamos. Y yo no me he movido ni un milímetro.

No lo digo desde la distancia de un despacho. En los últimos diez años he sido víctima en diecisiete ocasiones de delitos contra el patrimonio. Sé qué significa denunciar, volver a empezar y tener la sensación de que probablemente volverá a pasar. Sé qué significa sentirte solo ante una situación que no has provocado, que no puedes resolver por tu cuenta y ante la que esperas que el Estado te proteja.

Y demasiadas veces esa protección no se percibe, no está.

El Estado es implacable cuando toca liquidar impuestos y cumplir plazos. Y así debe ser. Pero el ciudadano tiene derecho a exigir la misma determinación cuando toca proteger su seguridad, sus bienes y la convivencia. No pido privilegios. Pido reciprocidad.

Ahora que estamos en el gobierno, esta convicción nos obliga todavía más. Y aquí quiero ser justo con los compañeros con los que compartimos esta responsabilidad. Ha habido un cambio evidente en las políticas de seguridad, civismo y convivencia. Se han tomado decisiones, se han destinado recursos y se han afrontado problemas que durante demasiado tiempo habían sido incómodos.

No ha sido suficiente. Y no eludiremos nuestra responsabilidad. Pero una cosa es asumir nuestra responsabilidad y otra aceptar que toda la responsabilidad es nuestra.

Tenemos que hacer más. Ser más contundentes en la aplicación de las ordenanzas, intensificar su control y garantizar que las sanciones tengan consecuencias. Hay que revisar el régimen sancionador y endurecerlo allí donde sea posible. La reincidencia no puede salir barata.

Y tenemos que explorar todos los mecanismos legales para que quien incumple reiteradamente las normas de convivencia no pueda acceder, como si nada hubiera pasado, a determinados beneficios, bonificaciones o ayudas municipales. Una comunidad solidaria no es una comunidad sin normas. Los derechos comportan deberes.

La inmensa mayoría de los manresanos, hayan nacido donde hayan nacido, cumplen, trabajan y quieren vivir en paz. Es esta mayoría la que debemos proteger. En Manresa todo el mundo es bienvenido, pero las normas son para todos. Sin excepciones.

Y también exigimos responsabilidades a quien legisla y a quien aplica las leyes. La seguridad y la convivencia son una cadena: Ayuntamiento, familias, escuela, servicios sociales, policía, legisladores, Fiscalía y justicia. Cuando un eslabón falla, el resto lo sufre. Cuando fallan varios, lo paga el ciudadano.

No busco culpables a quienes señalar. Busco responsabilidades que cada uno debe asumir. Empezando por la nuestra.

La seguridad y la convivencia no son de derechas ni de izquierdas. Son derechos ciudadanos. Y defenderlos no nos hace menos sociales. A menudo son precisamente los barrios más vulnerables los primeros en sufrir las consecuencias del incivismo y la inseguridad.

En 2022 dijimos que queríamos una ciudad segura, cívica y con sentido de comunidad y pertenencia. Hoy, porque gobernamos, aquel compromiso es todavía más exigente.

Ayuda, sí. Oportunidades, todas. Impunidad, ninguna.

Lo siento, Manresa. Podemos hacerlo mejor. Y quienes tenemos responsabilidades de gobierno tenemos la obligación de empezar por nosotros mismos.

Suave en las formas, firmes en el fondo.

Fuente: Regió7