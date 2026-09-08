Una boda jerezana

Las calles de Jerez sestean en esta tarde de un verano que no termina de marcharse. En cualquier esquina aparece una bodega, como si todo se hubiera construido a su alrededor. No hay un alma a las cinco y media de la tarde; pero el olor dulzón de las barricas te recuerda que la ciudad no ha sido abandonada, que esconde una alegría profunda en su interior.

Por lo que pueda pasar, la catedral está a dos pasos de González Byass. Así, el camino de la misa a la copa se hace natural, como si no pudiera darse una cosa sin la otra. Los novios nos han ahorrado la terrible separación que causan esos autobuses auschwitzianos que todo el mundo se ve obligado a contratar para poder pagar la boda.

Lo cierto es que el precio de las celebraciones en los últimos años se ha adecuado al concepto hipotecario que tenemos del matrimonio. Los costes del convite aparecen como un símbolo y una premonición. Como vas a empeñar tu vida, no resulta extraño comenzar endeudándote por 70.0000 euros. Si además lo maridas con los precios de la vivienda, la imagen aparece ya completa.

Es cierto que los altos costes tienen también que ver con el espectáculo. «En mi época las bodas eran una cena con amigos —me decía un invitado de unos 60 años—, ni discotecas, ni historias. Mi boda fue una boda y nada más». Nada más. Esa nada que se suma ineludiblemente a todo lo que hacemos. Porque todo pasa y también este matrimonio pasará. Eso es lo que tratamos de tapizar a base de 'performance'. La cosmética como máscara del abismo.

Pero en esta boda hay algo de la antigua sencillez. Es indudablemente una boda de esta época, pero los novios han resistido con determinación al 'show'. La discontinuidad del espectáculo deja espacios de silencio, deja traslucir momentos vacíos. Por eso, en mitad del jolgorio, se adivinaba una honda tristeza que formaba parte de la celebración y que le confería su verdadera belleza. Hay un destello de gloria en las decididas celebraciones de la fugacidad.

Pensaba en estas cosas en mi camino hacia el baño. En ese momento entró el novio y se puso a mi lado. «¡Hombre, Carlos!». Nos preocupamos de toda la logística antes de continuar con la conversación. Se escuchaba desde inodoro al guitarrista, que había comenzado a tocar 'Entre dos aguas'. «Qué oportuna la guitarra», le dije. El novio soltó una carcajada. «Y no solo por lo que tenemos entre manos tú y yo —me respondió—. Mi padre se ha pasado con el vino, me ha dado el postre… El hombre está mayor y pesado. Pero está bien así. Me ha recordado hacia dónde voy. He sentido por fin el vértigo. ¿Todo esto para qué? No lo sé. Pero me maravilla perder la vida así. No te lo puedo ahora mismo decir con el corazón en la mano por razones obvias». Nos reímos con ganas y salimos a buscar el último vino.