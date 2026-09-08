Àngel Llàcer, otro 'botifler'

Àngel Llàcer declaró hace unos días que, por cuestiones presupuestarias, no es viable llevar a escena grandes espectáculos musicales en catalán y, como es tradición, le han acusado poco menos que de 'botifler', lo cual, dicho sea de paso, en Cataluny es un elogio, no hay más que repasar la lista de 'botiflers' para desear ser incluido en ella. Llàcer, que se debe a su compañía, hace cálculos y sabe que, si produce una obra en castellano, podrá representarla en muchas otras plazas sin necesidad de nuevos actores, más ensayos, nuevas canciones, traducciones y un montón de cosas que se resumen en una sola: más gastos. Por no hablar que en la propia Catalunya se asegura también más público en castellano que en catalán.

El problema del catalán es que su mercado es exiguo. Lo que tendría que hacer Llàcer, para cubrir gastos, es hacer teatro en catalán con las entradas al doble de precio. O al triple, así se asegura que no haya pérdidas e igual hasta le da para una cena con todo el elenco. Todos esos defensores de la lengua que le echan en cara el uso del castellano, pasarían por taquilla y se rascarían religiosamente el bolsillo, ya que el sacrificio sería por el catalán.

-Deme una entrada de esas que cuestan el triple para una obra en catalán-, le dirán al taquillero mientras se meten con orgullo patriótico la mano en el bolsillo.

Eso es lo que uno piensa que sucedería al ver a tanta gente dispuesta a los esfuerzos más duros por el bien de la lengua catalana. La realidad sería muy otra, porque una característica del catalán es pedir sacrificios a los demás, mientras uno no arriesga absolutamente nada, el Vivales alentando a su gobierno a permanecer en sus puestos a esperar la llegada de la Guardia Civil mientras él huía con nocturnidad y cobardía, constituye el máximo ejemplo de ello.

- ¿Cómo? ¿Entradas a este precio? Ese Llàcer se ha creído que estamos locos. Va a ir al teatro su tía.

- Es una obra en catalán, de alguna manera hay que promocionar la lengua.

-Como si es en cantonés, por el precio de una entrada de este musical, vamos toda la familia a ver la nueva de Torrente.

Está claro que quien debe perder dinero por la lengua es Àngel Llàcer, no los defensores del catalán. Llàcer se arruinaría, pero se arruinaría intentando salvar la lengua, lo cual se supone que debería ser un consuelo.