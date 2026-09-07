Alternativa por Alemania (AfD) tiene serias opciones de gobernar un land en Alemania. Se ha quedado al borde de la mayoría absoluta. En condiciones normales, el llamado 'cordón sanitario' (el pacto entre los partidos democráticos para cerrar el paso a la extrema derecha) impediría que llegasen al gobierno. Pero si un partido de ultraizquierda, el BSW, acaba superando el umbral del 5%, el AfD podría imponerse en el parlamento regional. No sería la primera vez en la historia de Alemania que la izquierda abre la puerta del gobierno a la extrema derecha. Si este pacto llega a producirse, el debate sobre la eficacia del cordón sanitario está servido.

Esta medida trata el auge de la extrema derecha como un fenómeno temporal, fruto de un enfado momentáneo de los electores, y sostiene que, evitando la llegada al gobierno, se consigue la desinflamación. Si el AfD llega a un gobierno en Alemania se demostraría que, en lugar de bajar el suflé, lo que acaba consiguiendo el cordón es hincharlo hasta el punto de no solo seducir a muchos electores sino también a algún partido en las antípodas que comparte la condición de proscrito. Además de la amistad con la Rusia de Putin. Quizás es el momento de empezar a pensar que el auge de los populismos es estructural, que tiene que ver con la desaparición de la clase media y que el cordón sanitario no hace más que alimentar la sensación de los electores de que los partidos tradicionales están más preocupados por ellos mismos y por sus negocios que por los problemas de la población. Y quizás es también el momento de acabar con el apaciguamiento con Putin, y levantar un verdadero cordón sanitario contra su régimen. El auge del AfD tiene más que ver con el hecho de que Schröder acabara presidiendo una empresa pública de gas ruso después de firmar un suculento contrato cuando era canciller que con los drones de Leipzig. Ha llegado el momento de releer a Churchill.