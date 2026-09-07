Presidente antisistema

Tras la incomprensiblemente nefasta gestión de la crisis de Ceuta, uno no sabe si Pedro Sánchez actúa por una fina (aunque inescrutable) estrategia, o si se trata de una improvisación a la desesperada. Lejos queda aquel político de resiliencia infinita, aferrado al manual de resistencia con imbatible empeño, que parecía capaz de sacarse de la manga auténticos malabarismos para salir de los líos. Un prestidigitador de la política que sacaba conejos de la chistera cada vez que se sentía acorralado. Empezaban a destaparse los Ábalos y los Koldo, y él se enfundaba la kufiya palestina; aparecían los Santos Cerdán, y se peleaba con Trump; rondaban las Leires y la bronca era con Elon Musk; estallaba el escándalo Zapatero, y se inventaba una regularización masiva de inmigrantes... Y así, de conejo en conejo, continuaba el espectáculo, escapando de todos los fuegos, asegurando a amigos y contrarios que nadie lo movería de la poltrona.

Pero la técnica de la distracción sanchista (basada en una extraordinaria capacidad para encontrar vigorosos leones para el circo público) ha sido eficaz hasta que ha chocado con la crisis de Ceuta, cuya gravedad es una bomba de racimo que estalla en todas direcciones: política exterior, gestión ciudadana, solvencia institucional, defensa de fronteras... Y es aquí donde Pedro Sánchez ha encontrado su criptonita: no ha sido capaz de gestionar con la celeridad y complejidad que la crisis exigía. La lentitud en la toma de decisiones (con la también incomprensible duración de las vacaciones presidenciales), sumado al caos informativo y a las contradicciones interministeriales, y multiplicado por su enconada (e indescifrable) defensa de Marruecos, han dejado su credibilidad como gestor bajo mínimos. A estas alturas, ni el más 'groupie' de la bancada socialista se ve capaz de defender la gestión caótica de la crisis, cuyas sombras marroquíes son cada vez más oscuras.

No deja de ser sorprendente que el hombre que preside el Estado español y, por lo tanto, es su máximo garante, sea el mismo que pone en el centro de la polémica a estamentos clave del Estado

Pero si la gestión del presidente va de mal en peor, su dialéctica política sube de decibelios con sorprendente intensidad, hasta el punto de que Sánchez se ha convertido en el político más antisistema del sistema. No deja de ser sorprendente que el hombre que preside el Estado español y, por lo tanto, es su máximo garante, sea el mismo que pone en el centro de la polémica a estamentos clave del Estado. En las pocas semanas de la crisis, el Gobierno socialista ha puesto en la picota al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CENIF), cuyos informes ha negado o ha menospreciado. Al mismo tiempo, ha situado en la diana a la jueza Tardón que lleva el caso, y sus dos principales ministros, el de Interior (Marlaska) y la de Defensa (Robles), han escenificado una inusitada pelea pública. Por el camino, ha ninguneado el papel institucional del presidente de Ceuta (Juan Jesús Vivas), que a duras penas intenta contener el caos que sufre la ciudad, y ha tenido tiempo de disparar a Felipe VI con perdigones de fogueo, pero de certera puntería. Y todo mientras intenta salvar el honor de Marruecos, lo cual añade esperpento a la situación. Es una suma de gestos que son cargas de profundidad en la solidez del Estado de derecho que representa. Al fin y al cabo, si el presidente no se cree a los servicios de inteligencia, desmiente los informes policiales, se enfrenta a la jueza, menosprecia al cargo institucional de la ciudad, permite una confrontación con Defensa, tiene tiempo de lanzar pullas contra la monarquía y se rinde en la defensa de la frontera ante Marruecos... si hace todo esto, es evidente que está enfrentado al Estado que representa. Es decir, es el principal responsable de la pérdida de credibilidad del sistema.

Y, sin embargo, parecería que aún retiene parte del voto, aunque solo es un espejismo. Es cierto que ser un presidente antisistema es atractivo para los sectores de la izquierda más a la izquierda, pero al mismo tiempo que sube votos en ese espectro, también hace que sus aliados los pierdan, mientras él mismo pierde los votos por el lado central. Es decir, mantiene una parte del voto, pero reduce todo el espacio ideológico que representa, porque vampiriza los extremos y pierde a los moderados. En definitiva, no parece estrategia sino desesperación. Como una gallina sin cabeza, dando tumbos por la mesa.