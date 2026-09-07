BCE, subida de tipos o aguantar el tipo

Es momento complejo el de tocar los tipos de interés. Los bancos centrales controlan el motor de la economía en la búsqueda de equilibrio entre el control de los precios y el crecimiento económico. No es tan difícil entender a 'grosso' modo el funcionamiento de esa balanza, lo complejo es el momento elegido para influir, el mecanismo a utilizar y determinar la medida de la presión. Para eso ya se necesitan fundamentos, análisis multivariable y experiencia probada en la gestión bancaria. El caso es que el consenso de los analistas espera que el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos de interés en 25 puntos básicos este jueves, que significa que se eleven del 2,50% al 2,75%. Pero se explica en los mentideros de los que apuestan por esta subida que han aparecido diferencias dentro del Consejo de Gobierno del BCE sobre la conveniencia de modificar el precio del dinero, lo que es una muestra de que el fuego de las dudas todavía arde.

Lo de 'aguantar el tipo' es algo así como comportarse con dignidad, firmeza y mantener la compostura ante una situación difícil o adversa. También se entiende como no venirse abajo, no perder la calma ni mostrar debilidad cuando hay problemas. Resistir con dignidad y seguir cumpliendo o defendiendo una postura a pesar de la presión externa. O dejar el precio del dinero sin cambios. Quizá el BCE está en esa situación ante unos hilos que obligan a tomar medidas que pueden no ser oportunas o sí, ese es el dilema.

Están los que opinan que el alza de la inflación actual se apoya básicamente en el incremento de los precios del petróleo y que estos pueden bajar si hay cambios en la guerra de Irán y el estrecho de Ormuz pasa a tener manga ancha para el tránsito de buques. Elevar el tráfico de petroleros.

Precios al alza

Subir los tipos de interés por miedo a la inflación implica de manera paralela frenar las inversiones, que el dinero se apalanque donde no debe y que el consumo se retraiga. Por el contrario, dejar que sea el 'santo Ormuz' el que decida que tiene que pasar con los precios es dejar demasiado libre albedrío y que la inflación pueda entrar en una escalada de la que no se vuelve atrás. Se abriría el melón de las demandas salariales o de que los Gobiernos europeos se sientan tentados a recortar prestaciones y a endurecer condiciones de vida de los ciudadanos (y eso en pleno auge de la derecha política es doblemente temible). Las previsiones apuntan a que los precios en la eurozona crecerán en torno al 3% en promedio este año, por encima del objetivo del BCE del 2%. Pero en el BCE existen dudas sobre si las economías europeas son capaces de aguantar esa desviación o no un poco más.

Consenso de los analistas y operaciones bajistas a corto

Analistas de CaixaBank, Nomura, Mirabaud, Ebury, Natixis o Swisscanto anticipan en sus análisis de este lunes una subida de 0,25 puntos para el jueves, que dejaría la facilidad de depósito en el 2,5%, la de crédito en el 2,9% y el tipo de las operaciones principales de financiación en el 2,65%. Tanto consenso en la previsión de subida de tipos hace que algunos valores tengan la espada de Damocles sobre el precio de sus acciones, con posiciones a corto que ya descuentan devaluaciones tras alzas pasadas. Los inversores deberían andar atentos a sus carteras y analizar las opciones existentes. Buena parte de las firmas que acumulan alzas importantes verán consecuencias por subidas de tipos, entre tanta firma que apuesta siempre más por ventas previsibles que por optimismos arriesgados.