Tres días de paz

El envío de los mediadores de Donald Trump primero a Moscú y luego a Kiev revela la urgencia de EEUU para acabar con al menos una de las dos grandes guerras en marcha. Sin embargo, no es tan fácil, Vladimir Putin se juega su prestigio cuando no cuadran las ganancias con las promesas que hizo y también porque ambas guerras están profundamente conectadas. Mientras los enviados de Trump, Jared Kusher y Steve Witkoff van de camino a Kiev, con una propuesta de paz debatida ya con el Kremlin, la guerra se ha detenido, al menos hasta el martes. Durante tres días no habrá centenares de muertos en ambos bandos.

La cuestión ahora es si este alto el fuego puede extenderse, algo que parece más difícil. A Rusia le ha venido como anillo al dedo el inicio de la guerra de EEUU con Irán. Con Ormuz cerrado, las ventas de petróleo ruso que en los presupuestos de 2026 calculaba vender a 59 dólares barril, lo está vendiendo a 90, un beneficio que invierte en el desarrollo de nuevos misiles y drones y en financiar el reclutamiento masivo de jóvenes para el frente en Ucrania. La economía le ha dado un respiro y la torpeza de mantener el principal paso de petróleo del mundo cerrado, ha obligado a EE UU a levantar las sanciones para que pueda vender a muchos más países. La dificultad puede convertirse en ventaja ¿Es posible un alto el fuego a cambio de devolver a Rusia a la escena internacional sin sanciones, manteniendo Crimea y una zona en disputa sobre los territorios ganados en el Donbás? No sabemos qué contienen los papeles de paz de EEUU pero sería una posibilidad. Lo que hay que saber es si será suficiente para calmar al guerrero del Kremlin, que siempre ha utilizado el fuego y la sangre para refrendar su popularidad. Ahí está Chechenia para dar testimonio de como manipuló para abrir un conflicto que le llevó al poder. En tres semanas hay elecciones en Rusia y tal vez ahora le convenga más tranquilizar un ambiente interno que empieza a cuestionar sus tambores de guerra. Pero no avancemos mucho, por ahora solo son tres días de paz.