Pere Vernet, el alcalde tozudo

El alcalde de Sant Sadurní, Pere Vernet, lo ha conseguido. Por tozudo, por tenaz, a base de insistir, de creer en ello, de luchar. No era fácil; los cambios nunca lo son en un mosaico de elaboradores de vino espumoso cada vez más fragmentado que se miran de reojo.

Vernet ha impulsado durante los últimos años y ha culminado ahora un acto reparador, inclusivo y de altura que relanza la tradicional fiesta del cava de Sant Sadurní d’Anoia, que sufría un descenso sostenido de participantes. Coincidiendo con su trigésima edición, pasa ahora a convertirse en la gran fiesta de los espumosos, un término genérico que engloba tanto el Cava como el emergente Corpinnat, los Clàssic Penedès y los ancestrales.

Dicho de forma clara y breve, basta con constatar el acierto de la decisión. La Escumostra, que se celebrará el primer fin de semana de octubre, reunirá este año un mínimo de 50 bodegas, más del doble de las que participaron en la pasada edición.

La iniciativa no solo recupera la participación de bodegas de referencia como las de Corpinnat Llopart y Torelló, con estand propio, o Juvé Camps, flamante incorporación a la marca colectiva Corpinnat. Todas ellas habían estado ausentes en las últimas ediciones. También estarán presentes los Clàssic Penedès (Albet i Noya, entre otros), así como los ancestrales. Apostando por la calidad por encima del volumen.

En esta búsqueda de la excelencia, el Llegat Familiar 2012 de Llopart se ha erigido en un referente de calidad incontestable después de que la Guía Peñín 2027 le haya otorgado 100 puntos sobre 100. La misma puntuación que el Manuel Raventós Negra Magnum (Raventós i Blanc), los únicos espumosos que han obtenido la máxima puntuación entre los miles de referencias catadas.

La DO Cava de Freixenet y Codorníu, los grandes productores del territorio, seguirán estando presentes. También otras bodegas de cava más modestas en cuanto a volumen, pero que ofrecen un producto excelente, como Rimarts. Todos, de nuevo, en una muestra festiva y también gastronómica que vuelve a integrar a todos los elaboradores de espumosos de un pueblo de menos de 13.000 habitantes que se reivindica más que nunca como capital de los espumosos.