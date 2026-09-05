Messi, Guardiola, Barcelona

Messi llora como el niño que fue, y ahora llora por su padre y por el fútbol que lo va dejando. El padre murió poco después de que el equipo argentino cayera ante España, la otra tierra del mejor equipo del mundo… después de Maradona, predecesor de Messi en la historia del fútbol que habla en español.

En Barcelona, de donde nunca se despedirá, pues es su patria desde la infancia, lloró cuando Laporta no supo ni retenerlo ni quererlo, un sábado que pasará a la historia como una derrota que solo se mitigó cuando vinieron Lamine Yamal y otros jóvenes que, de momento, juegan no solo como futbolistas, sino como barcelonistas.

Un entrenador alemán, protagonista de una de las mayores humillaciones europeas del Barcelona, lo lleva ahora como un equipo que se parece, por ejemplo, al que quería Guardiola. Guardiola, por cierto, se fue del Barça cuando la directiva lo dejó sin respiración en uno de los múltiples desprecios a los que fue sometido el que luego sería estrella para siempre del mejor equipo de Manchester.

'Més que un club', sin duda. Pero… El Barça es un equipo de peros, que desde hace siglos es, por supuesto, el equipo de Barcelona, cerca de otros que tienen otros colores y otras pertenencias. Es mi equipo, por cierto, desde que vi jugar, de niño, a Evaristo, que se fue al Madrid, por cierto, como se fue Tejada, y como se iría don Luis Suárez, aquel personaje que juntó su fútbol, hasta la muerte, con la alegría de no tomárselo tan en serio.

Yo fui del Barça, como lo soy ahora, sin reticencias, como si fuera parte de mi vida íntima; jamás lloré en sus derrotas, pero es porque no sé llorar, pero ahora mismo, cuando el Barça pierde me parece que es mi casa entera, mi pasado, el día que viene o la pasión de querer, la que se desmorona.

Quienes saben de esta pasión tan inamovible se burlan de mí, porque el fútbol es algo que hoy está roto por las puntas, es un juguete vaciado, convertido por los que lo usan y lo practican como parte de un negocio que no se ve en la cancha. El fútbol no es lo que creíamos que era, pero eso ya no se puede decir cuando se abre la cancha, empieza el partido y uno se acuerda, por ejemplo, de Ramallets o de Kubala, que aún juegan para los que fuimos sus imprevisibles seguidores.

Ahora es nítido el fútbol del Barça, se parece al que jugaba con Guardiola, el que se creció con Cruyff y al que hizo llorar a Luis Enrique cuando de este se burlaban los que no soportaron que se fuera del Real Madrid… Mario Vargas Llosa, madridista, me dijo una vez, en la cancha blanca, ante un lance extraordinario del joven Messi, que Casillas había estado formidable, hasta que le advertí que aquello había sido gol, y lo había metido Messi…

Ahora ha llorado Messi varias veces, por su padre, por su equipo nacional… Un día vi llorar en Barcelona a uno de los grandes que tuvimos, Ronaldo, porque había perdido a su padre en la marabunta del aeropuerto. Y a Messi lo vi desconcertado, llegando a Madrid, buscando con amigos la salida del aeropuerto, él venía de Inglaterra… Entrevisté a Mourinho, que fue del Barça, cuando vino por primera vez a entrenar al Madrid… Acaso creí entonces que era antipático porque no era del Barça… Ahora se sabe que no es esa la razón de su carácter…

Lo cierto es que ahora hemos visto llorar de nuevo a Messi. Una amiga suya me contó hace días que él no es tan solo de llorar, es también de reír, tiene alegría, pero se le ve solo a veces, nada más… Se rompió cuando el equipo grande de Argentina fue incapaz de ganarle a España. Y se rompió ante el abrazo de Lamine, que fue una especie de ahijado de nacimiento, y ahora se le rompió en los mismos brazos, como un niño, los dos como niños, uno perdiendo, el otro habiendo ganado.

Nunca olvido aquel día televisado en el que aparecía Guardiola yéndose del Barça, como si se viera perder. Me pareció que aquella manera de irse era la del que llora asustado. Ahora se sabe, naturalmente, por qué lloraba, por qué se fue, ¿por qué se fue también Messi?, por qué a lo mejor vuelven para ser parte de una historia que los tiene a ellos más que a aquellos que no supieron despedirlos o quererlos. Y esto que parece de fútbol es también de la vida, cómo es posible que la vida del fútbol haga llorar a tanta gente.