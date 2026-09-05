Todos somos nosotros

Una persona migrante asentada en la playa del Trampolín, a 31 de agosto de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press

Empatizar significa ponerse en el lugar de otra persona e intentar entenderla, aunque no estés de acuerdo con ella. Parece bastante sencillo. Pues por lo visto no.

Hace unos días publiqué un vídeo en Instagram hablando de lo que está pasando en Ceuta y diciendo que empatizaba con todos los afectados. Con los ceutíes que tienen miedo y están hartos de una situación insostenible, y con las personas que cruzan una frontera desesperadas pensando que al otro lado encontrarán una vida mejor. No empatizo con los violentos ni con los políticos que utilizan a las personas como armas. Eso que quede claro.

Y entonces llegaron los comentarios. "Pues llévatelos a tu casa". "Es una invasión". "Más tenían que haber quemado". Incluso hubo quien, en mitad de un debate sobre inmigración, decidió que lo verdaderamente importante eran mis pelos del sobaco, que por cierto no tengo. Cosas de la edad, supongo. Y pensé que quizá el problema ya no era Ceuta. Quizá el problema es que nos estamos volviendo de piedra.

Porque empatizar no significa dar la razón. Puedo entender el miedo de alguien que vive en Ceuta y, a la vez, pensar que quemar las pertenencias de quien duerme en una playa es una barbaridad. Puedo entender la desesperación de alguien que cruza una frontera y defender que las fronteras deben estar reguladas. Puedo entenderte sin pensar como tú. De hecho, ahí está precisamente la clave. Pero cada vez parece costarnos más.

Y no ocurre solo con los grandes conflictos. Lo siento cada vez que pillo mal una rotonda con el coche o si me despisto medio segundo cuando el semáforo se pone verde. El conductor de detrás, que la mayoría de las veces es un hombre, empieza a tocar el claxon, hacerme luces y mover los brazos como si acabara de atropellar a su madre.

Quizá tenga razón. Quizá haya entrado fatal en la rotonda. Pero si pudiera explicármelo tranquilamente, probablemente lo escucharía. En cambio, cuando me llama gilipollas, ya no pienso en lo que he hecho mal. Pienso: ya tenemos al lerdo de turno. Y paso de largo. Pasa en las redes, en las colas, en los restaurantes, con los vecinos. Hemos confundido tener razón con tener derecho a tratar mal al otro.

Y quizá haya una explicación. Vivimos expuestos a una cantidad de sufrimiento que ninguna generación anterior había visto mientras desayunaba. Guerras, cadáveres, incendios, agresiones, niños llorando, insultos. Pasamos el dedo. Siguiente vídeo. Otra desgracia. Siguiente. Otra.

Tal vez nos estamos anestesiando para poder soportarlo. El problema es que esa anestesia no distingue entre una guerra y el señor que tenemos delante en la cola del súper.

Y luego están los grandes defensores del territorio. Me sorprende la cantidad de gente dispuesta a defender una frontera con una vehemencia que no recuerdo haber visto en las manifestaciones del "No a la guerra". Parece que el territorio preocupa especialmente cuando es el nuestro. Y a todos ellos les recordaría una cosa: nuestra especie surgió en África y todos compartimos ese origen. Resumiéndolo mucho: todos venimos de una señora negra africana.

Así que cuidadito con ponerse estupendos con el territorio y con eso de "ellos" y "nosotros". Si nos remontamos lo suficiente, todos somos nosotros.