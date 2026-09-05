Cadaqués, Puigdemont y el triste atentado de las Ramblas

El 17 de agosto de 2017, Carles Puigdemont, entonces presidente de la Generalitat, estaba comiendo en Cadaqués, en casa de Pilar Rahola. Era una de aquellas paellas veraniegas que la periodista y escritora convocaba y que no todas quedaron en el anonimato.

En esta ocasión, el inicio de la sobremesa se vio interrumpido de repente. Puigdemont recibió una llamada a su móvil. Se levantó de la mesa, se trasladó a una esquina y habló durante unos instantes con claro rostro de preocupación. Al regresar, se acercó a su mujer, Marcela Topor, le susurró algo al oído y, sin pensárselo dos veces, pidió disculpas a los presentes, dijo que tenía que marcharse de inmediato y salió precipitadamente hacia Barcelona. Mientras, el mayor Josep Lluís Trapero, que también había interrumpido al instante sus vacaciones con su familia, ya estaba llegando al centro de control de los Mossos desde otro punto de la Costa Brava.

Les cuento todo esto porque este jueves se ha estrenado en el Liceu barcelonés la película ‘Cronos’, que reconstruye la historia de aquel atentado y del operativo policial posterior. En el espléndido filme, bien narrado y sin elementos morbosos, dirigido por Fernando González Molina, no aparece este dato, pero da fe del magnífico y eficaz trabajo realizado por el cuerpo de los Mossos dirigido por Trapero.

Pues sí, este jueves, en las Ramblas, a escasos metros del lugar exacto donde se produjo el atentado, se protagonizó la première de ‘Cronos’, con todos sus protagonistas. Desde el actor Enric Auquer, también asiduo de Cadaqués y que realiza una interpretación excepcional, hasta Mónica López o Diana Gómez, que interpreta el papel de la entonces responsable de comunicación de los Mossos, Patricia Plaja.

Estuvieron presentes el president del Parlament, Josep Rull; la consellera de Interior, Núria Parlon; y el actual jefe de los Mossos, Miquel Esquius, que se mostró muy cariñoso con muchos miembros del cuerpo y que está a un paso de su jubilación. Tampoco se lo perdieron la vicepresidenta del FC Barcelona, Elena Fort; la actriz Leticia Dolera; la presidenta de la CCMA, Rosa Romà; el director de TV3, Sigfrid Gras; el director de 2CAT, Oriol Nolis; además de otros periodistas como Antoni Bassas, Ramon Rovira, Mayka Navarro o nuestro admirado colega Jesús G. Albalat.

Fue un gran estreno, pero la emoción se reflejaba en la cara de los asistentes, incluidos algunos familiares de los afectados y muchos miembros de Mossos, Policía Nacional y Guardia Urbana. El largo y merecido aplauso final contrasta con la dureza de salir a las Ramblas y pasar justo por donde quedó estacionada la furgoneta suicida.

Un primer ministro en Cadaqués

Nueve años después del triste atentado, Cadaqués sigue siendo punto de encuentro de políticos relevantes. Sin ir más lejos, este verano, el primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten, ha repetido vacaciones en esta población costera del Ampurdà. Jetten es pareja del jugador de hockey sobre hierba Nicolás Keenan, quien en su juventud jugó en el Egara hasta convertirse en una pieza clave de la Selección Argentina. Ambos son habituales de Cadaqués y suelen pasear tranquilamente por sus calles antes de recalar en el restaurante Can Rafa, donde les une una buena amistad con los restauradores, Rafel Martín y su esposa, Marine Girard. Este agosto ha sido el primero que Rob Jetten ha disfrutado como primer ministro de Holanda, pues asumió el cargo el pasado mes de febrero.

El primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten y su pareja el jugador internacional de hockey sobre hierba, Nicolás Keenan en uno de sus viajes a Cadaqués. / .

Otro habitual, que no es primer ministro, pero sí uno de los hombres fuertes de Junts y, seguramente, uno de los que más sentido común aporta a un partido con un futuro indefinido, es Albert Batet. Desde hace unos años, Batet abandona unos días su estimado Valls para pasar unos días con su familia en Cadaqués. Este verano le vimos tomando un café con el presidente del Banc Sabadell, Josep Oliu. Otra personalidad respetada, y más aún desde que plantó cara a la OPA del BBVA y que veranea en una población costera cercana.

Pues sí, pasarse por Cadaqués tiene estas cosas. Uno puede encontrarse con los ya citados o con el empresario Javier De la Rosa, escuchando atentamente la presentación del libro de nuestro colega Hugo Scoccia; con la futbolista Aitana Bonmatí o con el entrenador de su equipo, Pere Romeu. Eso sí, casi todo ocurre con una discreción extrema.