Clooney y la kakistocracia

Uno espera de la gente extraordinariamente guapa la cortesía de ser un poco banal. George Clooney tampoco cumple esa parte del contrato. En Venecia, donde estos días ha vuelto a ejercer de George Clooney —que ya es casi una categoría profesional: traje impecable, sonrisa impecable y esa manera de envejecer—, ha decidido añadir a su inventario el tener cosas interesantes que decir.

En medio del glamour de la Mostra, Clooney ha recuperado una palabra que tiene muy poco de glamurosa: kakistocracia. Kakistocracy, en inglés. Hay que verlo pronunciarla en medio de esa sonrisa: “Hay una palabra fantástica", dijo, antes de explicar que designa a un país gobernado por las personas menos cualificadas. Hablaba, claro, de los Estados Unidos de Donald Trump.

La palabra parece hecha a medida de nuestro tiempo. Una de esas creaciones nacidas de la perplejidad contemporánea ante la política, las redes sociales y la extraña selección natural que a veces parece operar para llegar al poder. Pero resulta que el concepto tiene casi cuatrocientos años.

Viene del griego kákistos, “el peor”, superlativo de kakós, malo, y krátos, poder o gobierno. Es decir, literalmente, el gobierno de los peores. Y es difícil no pensar inmediatamente en su reverso etimológico: la aristocracia. Áristos significa «los mejores». Una imagina el poder en manos de los mejores; la otra constata que puede haber ocurrido exactamente lo contrario.

El término aparece documentado en 1644, en plena guerra civil inglesa. Lo utilizó el clérigo Paul Gosnold en un sermón en Oxford para denunciar a quienes, según él, estaban llevando al país al desastre en beneficio propio. Es un dato extraordinariamente consolador o extraordinariamente deprimente, según se mire: hace casi cuatro siglos que hay alguien convencido de que nunca nos habían gobernado personas tan malas.

Eso no relativiza el diagnóstico de Clooney sobre nuestros días. Demuestra que los mecanismos que deberían seleccionar a los mejores a veces premian cualidades que difícilmente consideraríamos virtudes. Cambian los nombres y cambian los tiempos, pero es persiste la misma sospecha: ¿cómo puede ser que estos hayan llegado hasta aquí? Clooney, por si quedaba alguna duda, es un áristos.