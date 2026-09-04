Ulises contra los Murdokus

Estos días espero con interés la lista de los libros más vendidos del inicio de septiembre. Tengo curiosidad por saber qué habrán elegido los lectores, durante este período sin dueño que va de las lecturas de verano a las novedades de la 'rentrée' literaria y, en especial, de la Setmana del Llibre en Català. ¿Y por qué esta agitación? Pues porque en julio y agosto se ha vivido una lucha extrema entre los títulos más comprados, como si la pasión por los clásicos tirara por un lado y el entretenimiento más banal tensara la cuerda por el otro. Así, el éxito de 'La odisea' —el filme de Christopher Nolan— ha traído un repentino interés por el poema épico de Homero, y hay que considerar una sorpresa —o incluso un milagro— que desde hace dos meses la nueva traducción de la Odissea en catalán, a cargo de Pau Sabaté, se mantenga en la lista, junto a varias ediciones en español. No está claro si los nuevos lectores quieren conocer mejor ese texto fundacional de la literatura, o si buscan todo lo que la adaptación al cine ha dejado fuera, que no es poco.

Mi curiosidad, sin embargo, es más ácida cuando se trata de lo que ocurrirá con las listas de no-ficción. Porque este verano han estado dominadas de cabo a rabo por esos cuadernos titulados Murdoku. Quien se haya paseado por las playas de este país tan lúdico habrá comprobado que se leían menos ensayos, y en cambio había más veraneantes con un lápiz en la mano y cara de Aristóteles: se ve que los Murdoku reúnen una serie de adivinanzas que, combinadas con el juego del Sudoku, te instan a resolver un asesinato a través de la lógica matemática. El fenómeno puede interpretarse como una intriga para sentirse inteligente, supongo. O como una simple forma de evasión mental. O, siguiendo al sociólogo Neil Postman, como un paso más hacia la imparable infantilización de los adultos. Son opciones. Sin embargo, de lo que no cabe duda es que los Murdokus quizás son de no-ficción, pero en ningún caso son lo que entendemos por libros. Y si decidimos que lo son, entonces entre los más vendidos estaría siempre las revistas de sopas de letras: un paraíso para los no-lectores de la no-ficción.