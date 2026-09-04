¿Quién tocó el tambor?

Una chispa puede provocar incendios como los de este verano. Y un incendio puede provocar una estampida humana, como la de Ceuta. Algo así ha tenido a veces grandes consecuencias geopolíticas. El muro de Berlín cayó por unas declaraciones que hicieron creer que la frontera estaba abierta. Nadie lo había anticipado, pero la masa humana en movimiento hundió el Muro y a la Unión Soviética.

La comparación entre los muros que la libertad derribó en Europa y los que nos protegen de una inmigración incontrolada se ha utilizado profusamente este verano. Pero los incendios, las avalanchas humanas, también los mortíferos aludes como el de Nepal, necesitan de una masa reactiva. Leña seca del bosque que no se limpia, centenares de miles, o millones, de jóvenes que no tienen futuro y que están dispuestos a jugarse la vida para encontrarlo en Europa, o partículas de nieve en el equilibrio inestable de un glaciar recalentado.

Sería bueno no olvidar lo ocurrido en Ceuta cuando el último de los que cruzaron la frontera amparados en la fuerza de una masa en movimiento haya sido devuelto a Marruecos, o se le haya acogido en España. Porque sí, hay que aceptar que no todos podrán ser devueltos a Marruecos. Las declaraciones hechas ante la emergencia no se van a poder cumplir ni completamente ni tan rápidamente como se quisiera. Y mientras se aplican los procedimientos para hacerlo, hay que aportar a Ceuta los recursos para atender a esos seres humanos y a la vez ayudar a Ceuta, a su sociedad y a sus habitantes, a hacer frente a la distorsión que la llegada de miles de personas sin recursos ha provocado en sus vidas, en su seguridad y en su economía.

Hay que evitar que Ceuta se convierta en algo parecido a la isla griega de Lesbos, frente la costa turca, y que conozco bien porque durante 10 años ha estado en el corazón de la política de emigración europea, o mejor dicho de la falta de esa política. Una comparación que también se ha hecho este verano y que, como todas las comparaciones, tiende a resaltar los ángulos agudos y olvidar los factores diferenciales

Además de proclamar la españolidad de la ciudad debiéramos ayudarla. Repartiendo de forma transitoria por el resto de España las personas que Ceuta no puede absorber, empezando por las más vulnerables

Pero se trata de territorios pequeños que no pueden acoger un aumento brusco de población sin recursos. Ni en Lesbos ni en Ceuta hace falta ser racista o xenófobo para sufrir la saturación, congestión e inseguridad que generan esas situaciones. Y que no corresponde resolver a sus habitantes sino a los Estados y a la Unión Europea.

Lesbos se convirtió en una zona transfronteriza, en Grecia pero no en el continente, donde se acumulaban las llegadas sin darles, ni para adelante ni para atrás, ninguna solución. Una gran sala de espera ante procesos imposibles o interminables que ha reforzado los sentimientos de rechazo, a la extrema derecha y la criminalización de los que ayudan a los inmigrantes a sobrevivir en su limbo legal y existencial

Centenares de migrantes acampan en la playa del Trampolín, el 3 de septiembre de 2026, en Ceuta. / Marcos Moreno - Europa Press

Por eso, además de buscar al que tocó los tambores que sonaron en las redes sociales difundiendo una sentencia judicial de forma tan simplificada que la falseaba -"España no puede devolver a quien llega nadando"-, hay que buscar una solución eficiente, que no es lo mismo que eficaz, a la situación creada. Y eso exigirá recursos que están tardando en llegar, pero también cooperación de otros territorios de España. De Europa ya no hablo porque ha fallado estrepitosamente a la cita. Además de proclamar la españolidad de Ceuta debiéramos ayudarla. Repartiendo de forma transitoria por el resto de España los que Ceuta no puede absorber, empezando por los más vulnerables. Si Ceuta tiene la competencia para autorizar el traslado de 400 niñas menores de edad a centros de acogida en la Península, no entiendo por qué no quiere hacerlo, si todos los partidos políticos e instituciones públicas están dispuestos a arrimar el hombro.

Volver a la normalidad requiere de manera total la cooperación de Marruecos. Nos guste o no, Europa ha externalizado el control de su frontera a Turquía y España, en buena medida, a Marruecos. Y así, los movimientos migratorios se han convertido en un arma. Que se puede utilizar, o simplemente dejar que otros la utilicen. Sería bueno saber quién tocó el tambor y en beneficio de quién. Aunque solo sea para prevenir futuras crisis mientras nos concentramos en resolver esta.