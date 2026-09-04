Pedro Sánchez descansa, no molesten

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Oigan, no molesten, no le pidan tantas explicaciones a Pedro Sánchez sobre Ceuta, que el hombre tenía derecho a unas buenas vacaciones como todo hijo de vecino, y ahora tiene también derecho a reintegrarse al trabajo poco a poco, sin prisas, sin que anden ustedes mareándole con hechos que, encima, ocurrieron cuando él estaba descansando, cosa que, como acertadamente recordó, «es mi derecho». En lugar de valorarle el mérito de que hasta en vacaciones pensara en los españoles y les recomendase unas 'playlist' de música y de literatura -no tenía ninguna obligación de hacerlo, las vacaciones son para descansar-, le vienen ahora con que si debía conocer no sé qué informes policiales, que si Marruecos tuvo algo que ver en todo el embrollo o que si hubo unas cuantas violaciones de nada en una ciudad tomada por invasores. Qué pesadez. ¿Verdad que, tras las vacaciones, los niños entran poco a poco en la rutina escolar? ¿Verdad que nadie les pone un examen a las primeras de cambio? Pues Pedro Sánchez igual, esos primeros días de gobierno son para saludar a los compañeros del Consejo de Ministros, forrar los libros nuevos y, como mucho, escribir una redacción sobre cómo ha pasado el verano en La Mareta. A ver si un presidente del Gobierno va a tener menos derechos que los trabajadores y que los escolares.

-Ahora que lo menciona usted, me parece que los escolares tienen tres meses de vacaciones. Como presidente del Gobierno, exijo que ese sea también mi derecho, otro más. Quiero vacaciones todo el verano. Y en invierno, además de vacaciones de Navidad, una semana blanca para ir con todos los ministros a la nieve. ¿O acaso mi labor es menos importante que aprenderse la tabla de multiplicar, en el supuesto que esas cosas se sigan aprendiendo en la escuela?

-Prepararemos un decreto ley que contemple todo eso, presidente.

Si Dios, que es omnipotente, se permitió descansar después de crear el mundo, Pedro Sánchez, que no le va a la zaga en omnipotencia, se puede permitir un mes de vacaciones, pase lo que pase en España. Lo primero es lo primero, ejemplos los hay a patadas. Cómo no recordar la madrugada del 15 de abril de 1912, cuando el Titanic surcaba las heladas aguas del Atlántico Norte y alguien llamó a la puerta del camarote del capitán.

-¡Capitán! ¡Nos acercamos a un iceberg! ¡Vamos a chocar!

- ¿Pero usted ha visto la hora que es, señor contramaestre? Ya me lo contará mañana. Estoy descansando, es mi derecho.

Y allí no pasó nada. La modestia de Sánchez -su rasgo más característico- le impide admitirlo, pero lo que hace es luchar por los derechos de los trabajadores dando ejemplo. Si por él fuese, se habría plantado en Ceuta el primer día, habría llamado a consultas al embajador de Marruecos y habría convocado una reunión urgente del Consejo de Ministros. En cambio, reclamando su derecho al descanso, está batallando contra los abusos laborales. Gracias al ejemplo de nuestro presidente, esos policías fuera de servicio que impiden un atraco, esos curas que dan la extremaunción en horas intempestivas y esas madres que se despiertan en mitad de la noche porque el niño está llorando, van a darse cuenta de que su manera de actuar es perniciosa, ya que tienen derecho descansar. Se va a terminar todo eso, como se va a terminar, ante un infarto en el avión, la clásica pregunta de la azafata sobre si hay algún médico entre el pasaje.

-Yo lo soy, señorita, pero estoy de vacaciones. Ese es mi derecho.

Tuvieron vista Franco y los militares rebeldes, hace justo 90 años, al organizar un golpe de Estado en mitad de julio, aprovechando las vacaciones, que en España son sagradas. Si la España de 1936 hubiese tenido a Pedro Sánchez de presidente, habría aconsejado por la radio los éxitos musicales del momento -a lo sumo, cambiando a Quevedo por Raquel Meller- y habría continuado de vacaciones, ya veremos a la vuelta, estoy descansando y ese es mi derecho. El golpe habría triunfado en dos días y nos habríamos ahorrado tres años de guerra, pero sucedió que Azaña no tenía tanto apego al descanso y se empeñó en defender la legalidad. Afortunadamente, el socialismo ha evolucionado, y ahora coloca el descanso de los trabajadores, y en especial el del presidente del Gobierno, por delante de cualquier otra eventualidad.