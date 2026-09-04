Margarita con M de mensaje

Con el paso de los años, es posible que la única imagen política que quede de la crisis institucional de Ceuta sea la de Margarita Robles, pétrea en su escaño, mientras sus compañeros aplaudían a rabiar. Nada es más llamativo que la quietud en medio del jolgorio, y eso lo sabía muy bien la ministra cuando se autoconcedió la ya famosa estampa. Robles, vestida de azul eléctrico, con la mirada perdida en el horizonte, no fue por supuesto ningún arrebato improvisado sino que apareció como un escalón más de su silenciosa pero calculadísima rebelión interna, que tan bien se encarga de exhibir desde que es ministra.

No por casualidad ha sido el único miembro del Gobierno que no fue increpado en su visita a Ceuta, donde se encargó de reivindicar su españolidad y escuchar teatralmente a una mujer que se quejaba entre llantos de la invasión extranjera. Sabe muy bien lo que le gusta a la derecha judicial y mediática, y desde sus invectivas contra la ley del "solo sí es sí" de Irene Montero hasta cuando evitó dar ninguna información comprometedora sobre los teléfonos espiados del caso Pegasus, su trayectoria de escándalos y postureos responde a una constante triangulación entre el desmarque de la izquierda, la salvaguarda de la patria y el menosprecio a Pedro Sánchez.

La ministra se dedica a la curiosa y nada fácil disciplina de opositar desde dentro y buscar el aplauso entre las filas enemigas, pero la postal de su figura glacial en medio de los aplausos sugiere que su ofensiva puede haber entrado en la fase final en la que ya no es preciso disimular. Hasta ahora, sus escarceos eran siempre declaraciones disonantes y filtraciones interesadas, dejándose siempre una última salvaguarda para poder recular. Desde este jueves, la figura de Robles se ha convertido en un símbolo de la disidencia sanchista, como podría haberlo sido Felipe González, pero con el agravante de que la manzana podrida sigue dentro del cesto del Gobierno, en un curioso limbo donde ni dimite ni se alinea con el proyecto político. Puede que incluso busque que se la expulse para poder victimizarse, y que este sea precisamente el motivo por el que Pedro Sánchez no la fulmina.

En la descomunal crisis de Ceuta, donde han muerto 140 personas, miles siguen a la deriva en las calles ceutíes y el árbol del Gobierno es sacudido por las manazas fascistas de la ultraderecha global, la inmovilidad de una ministra podría parecer un simple detalle. Pero en la agónica legislatura del acoso y derribo, donde no hay día en el que no se pida la claudicación de Sánchez, la imagen inquietante de Robles en su escaño funciona casi como la cabeza de caballo que los Corleone dejaban entre las sábanas de sus enemigos. Estamos ante un silencioso y quién sabe si definitivo aviso.

El que ha sobrevivido a todas las crisis imaginables y también a las inimaginables, desde la pandemia hasta la amnistía, sin olvidar el cerco a su propia familia, recibió el jueves una misiva que dice: hasta aquí hemos llegado. Lo que es seguro es que el antisanchismo ya tiene una imagen que vale más que todas sus palabras.