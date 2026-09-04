Juan Jesús Vivas, a su pesar

27/08/2026 El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, antes de una reunión con la Fiscal General del Estado, en el Ayuntamiento, a 27 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Peramato se ha reunido con Vivas para abordar la situación de la entrada masiva de migrantes y el proceso de filiación de los menores no acompañados. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press / MARCOS MORENO / Europa Press

Todo se sabrá. No hay secreto que el tiempo no revele. Los que se esconden detrás de la crisis de Ceuta no serán una excepción. Es cuestión de más semanas y menos impaciencia, binomio que hemos invertido a medida que la inmediatez tomaba el control de nuestras vidas.

Que la verdad no trascienda a horas o días de un hecho, no es garantía de que permanezca oculta durante años. Eso corresponde a épocas remotas. No obstante, y aunque parezca sorprendente, esta es la premisa con la que siguen jugando los políticos para mitigar sus crisis renovadas esperando a que el temporal amaine, mientras lanzan cortinas de humo para distraernos. Pero lo de Ceuta es demasiado grande y grave como para orillar el fenómeno que ellos mismos han creado: la impresión colectiva de navegar permanentemente con un mar de fondo que potencia la sensación de ir a la deriva.

Todo indica que por ahí anduvo el error del Gobierno, pensando que la relatividad de agosto remaba a su favor. Un presidente que no altera sus vacaciones, que no demuestra estar al timón más que con una fotografía durante una vídeoreunión, que no corta el enfrentamiento público de sus dos ministros más implicados en la crisis y que no hace declaraciones hasta un mes después reclamando su derecho a descansar, es un líder que da pábulo a los vaticinios de otro fin de ciclo socialista. Como los anteriores. Felipe González con la corrupción y Rodríguez Zapatero con el crack financiero. Si antes de la invasión ya había cierto consenso sobre esto, la realidad vivida y sufrida por vecinos y migrantes y retransmitida al minuto lo ha magnificado. En el ensimismamiento por el éxito del manual de resistencia, alguien no tuvo en cuenta lo fácil que es hoy convertir un paisaje en un plató de televisión. Especialmente, cuando de mostrar una desgracia se trata. Y eso ya no lo frenan las tórridas temperaturas que han saturado playas y piscinas. Al contrario. Han contribuido a amplificar el eco de que el vecino del sur no es de fiar. Feijóo, que lo sabe pero que disimula y hace creer que no está sujeto a los límites de la diplomacia, preguntó en el Congreso por el presunto chantaje al que pueda estar sometido Pedro Sánchez. Encima de la mesa del presidente, la factura de su cambio de posición sobre el Sáhara, la sospecha de los posibles secretos descubiertos en el espionaje a su móvil y el tupido manto con el que él lo cubrió todo. Que esto también acabará sabiéndose no anula su obligación de informar. Menos aún, si quien debe hacerlo dice no tener nada que ocultar ni temer.

En contraste, la imagen de un hombre tan educado como superado por la situación que celebra sus veinticinco años en el cargo con la imagen que nunca hubiera querido proyectar de su ciudad a todo el mundo: Juan Jesús Vivas Lara (Ceuta, 27 de febrero de 1953).

De natural apacible, alejado de las invectivas y los modos de su partido, Vivas ha calificado las explicaciones de Sánchez en el Congreso de “un ejercicio de entretenimiento”. Y para apuntar la irresponsabilidad del Ejecutivo, expone la contradicción del presidente entre sus declaraciones sobre el terreno del 31 de julio y las del Congreso treinta y cuatro días después, pasando: “de hablar de ataque a la integridad territorial a no actuar de manera acorde a la gravedad de la situación”. Ni los afines al socialismo lo pueden objetar.