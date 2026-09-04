Asesinato en Manresa: cómo la política distorsiona la verdad tras la tragedia

Un asesinato nunca debería convertirse en gasolina política como ha sucedido en Manresa. Carles Vilajosana, de 45 años y padre de dos hijos, murió apuñalado la madrugada del martes pasado durante las fiestas mayores de la ciudad. La respuesta exigía respeto por la víctima y prudencia ante los hechos. La extrema derecha de Vox y Aliança Catalana eligió, en cambio, la irresponsabilidad.

Los Mossos detuvieron a dos menores por su presunta implicación en el homicidio. Uno de ellos tenía antecedentes violentos y había pasado por un centro de internamiento. Sin esperar a que se aclararan los hechos, ambos partidos falsearon su identidad y los presentaron como menores marroquíes o extranjeros no acompañados. Así podían encajarlos mejor en el relato contra la inmigración que comparten. Era mentira. Los dos detenidos son españoles.

La manipulación de la ultraderecha obliga al resto de partidos, a las instituciones y a los medios de comunicación a reaccionar con más pausa, pero con la misma contundencia. Se trata de menores y de una investigación abierta. Aun así, debe esclarecerse el recorrido judicial de los detenidos, qué medidas se habían adoptado en los episodios anteriores y si existían instrumentos suficientes para prevenir una nueva agresión. Todo ello tiene que hacerse sin vulnerar la presunción de inocencia, sin difundir información reservada y sin incurrir en las mismas conclusiones precipitadas que caracterizan el discurso de la ultraderecha.

La muerte de Vilajosana también obliga a escuchar a los vecinos, cuya percepción de inseguridad está en máximos, por mucho que los datos oficiales certifiquen que la delincuencia ha descendido. Negar ese malestar o despacharlo como una exageración deja el terreno libre a Aliança y Vox.

Esclarecer los hechos al máximo será la mejor manera de impedir que el miedo y el dolor vuelvan a ser explotados políticamente.