Ceuta y los intereses económicos españoles en Marruecos

Lo de 'decir sin decir' es una estrategia comunicativa al alcance de muy pocos para que sea efectiva. Va más allá de lo habitual en políticos profesionales, que en realidad suelen especializarse en hablar mucho y decir menos. Siempre es algo encomiable aquello de transmitir hábilmente mensajes claros de manera indirecta y con menos sangre de lo imprescindible. El escritor y columnista de este diario Juan José Millás es un experto en esos retos lingüísticos de gran fondo y más profundidad. Sabe con palabras decir aquello que no dice, implicaturas maravillosas nunca involuntarias y que son producto de materia gris de primera. Quizá sean fórmulas cotidianas de cortesía o agudeza estratégica, capacidad de llevar la mente ajena a abstracciones o pensamientos imprevisibles.

El caso es que con los políticos y la avalancha de migrantes de Ceuta se han oído múltiples análisis que aparentaban decir sin decir, decir sin pruebas o esquivar evidencias. Mientras algunos llamaban a las armas sin prever consecuencias, otros defendían firmeza pero bajando la testa. Ha habido menos empatía de la necesaria con los que sufren, con unos y con los otros. Tendemos los humanos a ser alérgicos al drama y a la pobreza, solidarios de boquilla y criticones miedicas en el cuerpo a cuerpo. Ha llamado especialmente la atención la falta de análisis más holísticos del drama ceutí y el reto marroquí. Y casi nadie ha aludido a repercusiones económicas para explicar las razones presidenciales para eludir sin rubor el conflicto con Marruecos.

Atención bursátil

Y de esta situación abierta en Ceuta quizá se deriven repercusiones bursátiles en el futuro, por lo que habrá que estar especialmente atentos a las empresas con intereses en Marruecos. Otro elemento de atención bursátil será la posible subida de tipos de interés en EEUU la semana que viene. Según un informe de Bank of America, si la Reserva Federal sube el precio del dinero, las bolsas europeas bajarán hasta un 5%. Oro y bitcóin podrían verse beneficiados.

El socio que amenaza

Los 'think tank' aconsejaban hace pocos meses la inversión en Marruecos como vía para eludir inestabilidades en las rutas de comercio con Asia. Y resulta que Marruecos es el segundo destino extracomunitario más importante de las exportaciones españolas, solo por detrás de EEUU. La tendencia era clara, Marruecos era hasta ahora una oportunidad evidente para la inversión española. La crisis migratoria ceutí amenaza ahora con boicots a productos, a replantear estrategias de transnacionalidad de las inversiones y a analizar medidas de presión económica mucho más hirientes que cualquier bravuconada parlamentaria. Quizá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya actuado presionado más por españoles de pro que por un rey extranjero indecoroso. Podría ser. Pero la valoración por parte de los ceutís y la mayoría de los españoles ha sido negativa. Y la españolidad de Ceuta, Melilla y las Canarias no es negociable.

Lazos cruzados

Se calcula que hay 17.000 empresas españolas en Marruecos, de las que más de 350 cuentan con operaciones permanentes (activos, fábricas, plantaciones, etc.). Marruecos se ha integrado progresivamente en las cadenas industriales europeas. Componentes producidos en España o en otros países de la Unión Europea son enviados a fábricas marroquís, donde se ensamblan con costes laborales muy inferiores, para regresar después convertidos en automóviles, cables eléctricos, prendas de vestir, productos agrícolas, etc. Por ejemplo, para el grupo Inditex trabajan más de 90.000 personas en Marruecos, país que ha sido clave para minimizar las dependencias asiáticas de la producción textil. Y que decir de Mercadona, el líder de la distribución alimentaria en España, que tiene lazos importantes con Marruecos como proveedor alimentario. Marruecos es un vendedor neto de cable eléctrico vital para España (el 30% del total de las importaciones) o consumidor importante de productos petrolíferos o químicos españoles. Comemos de Marruecos olivas, anchoas, tomates, judías verdes, chocolate... Las refinerías españolas trabajan también para Marruecos (cliente estelar de las refinerías españolas).

Al final, resulta que eludir conflictos con Marruecos parece haber sido esencial para evitar males mayores a corto plazo y mantener abierta la puerta a devolver a migrantes indeseados. Pero ha faltado empatía y velocidad de respuesta. Y han sobrado dimes y diretes en una crisis que ha causado dramas y desasosiegos hasta lo inaguantable. Resulta hábil decir sin decir, pero no decir supone en último término más flagelo que exculpación.