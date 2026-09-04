Alimentar al cocodrilo

31/07/2026 Decenas de migrantes intentan traspasar la frontera entre Ceuta y Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). Numerosas personas seguían entrando en Ceuta desde Marruecos de forma incontrolada al caer la noche de este jueves, 30 de julio. Desde primera hora del día miles de inmigrantes han accedido a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma. Las unidades a cargo del control fronterizo en Ceuta han recuperado del agua los cuerpos sin vida de 16 personas en las últimas 24 horas, elevando la cifra a 47 los extranjeros localizados muertos en aguas ceutíes en el intento de cruzar a nado desde Marruecos en lo que va de año. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press / MARCOS MORENO / Europa Press

El documento, elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras en funciones de policía judicial y remitido a la Audiencia Nacional, descarta, según se ha conocido, que la entrada masiva fuera un episodio espontáneo y se inclina por un proceso planificado, con apariencia migratoria.

Su naturaleza importa: no fue concebido como un informe político, sino como una actuación policial destinada a la autoridad judicial. Hay además un dato desconcertante: la inmensa mayoría de quienes accedieron ilegalmente a territorio español regresaron a Marruecos pocas horas después.

La cuestión ya no consiste solamente en saber qué ocurrió. También importa averiguar quién lo sabía.

Si no fue espontáneo, ¿quién lo organizó? Si fue organizado, ¿con qué finalidad? Y si decenas de miles de personas pudieron desplazarse hasta una frontera estrechamente vigilada, ¿cómo pudieron ignorarlo las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia marroquíes? Si lo conocían, ¿por qué no avisaron a España?

Hasta ahora podía discutirse si hubo imprevisión, pasividad o exceso de confianza. El informe obliga a contemplar algo más incómodo: la posible existencia de información relevante dentro del propio Estado mientras el Gobierno mantenía públicamente una versión tranquilizadora de los acontecimientos.

Lo que sabía el Estado

La carta del ministro del Interior al director de la Policía añade una escena difícil de mejorar.

El ministro quiere saber desde cuándo disponía el cuerpo de una información crucial para orientar decisiones de Estado. La pregunta resulta legítima, pero políticamente devastadora: un ministro preguntando cuándo supo su propia Policía aquello que él aparentemente ignoraba.

Interior habita así esa zona crepuscular en la que los ministros conservan todavía el despacho después de haber empezado a redactar su epitafio.

El informe fue elaborado por la policía judicial y tenía, por tanto, un destinatario natural: la autoridad judicial. Pero su contenido altera inevitablemente la lectura política de lo sucedido.

Durante semanas se habló de crisis migratoria, emergencia humanitaria y presión fronteriza. Si ahora aparecieran indicios de planificación exterior, la discusión cambiaría de naturaleza. Ya no bastaría gestionar una avalancha de personas. Habría que explicar cómo se protegió la soberanía nacional y qué decisiones se adoptaron ante una eventual intervención de un Estado vecino.

Los límites de la amistad

Es entonces, y solo entonces, cuando el apaciguamiento vuelve a entrar en escena.

España decidió en 2022 considerar la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental como «la base más seria, creíble y realista» para resolver un conflicto enquistado durante medio siglo. Comenzaba una nueva etapa con Marruecos basada, según el Gobierno, en la confianza, el respeto mutuo y la estabilidad.

Cuatro años después resulta legítimo preguntar qué recibió España a cambio.

Marruecos es un vecino ineludible. La cooperación policial y antiterrorista importa; las relaciones comerciales son extraordinarias; la interdependencia es evidente. Precisamente por eso una relación estratégica necesita reciprocidad.

España ha hecho mucho por preservarla y ha procurado evitar gestos susceptibles de deteriorarla. Pero una cosa es cuidar una amistad y otra convertir la cautela en complacencia.

El apaciguamiento no consiste solamente en conceder. Existe también un apaciguamiento verbal: no preguntar demasiado, rebajar la gravedad de lo sucedido, evitar cualquier palabra que pueda incomodar al interlocutor y administrar los silencios. Primero se concede para evitar el conflicto. Después se calla para no malograr la concesión.

El informe policial obliga ahora a releer esos silencios.

La Corona entra en escena

La administración de la crisis terminó alcanzando incluso a la Corona.

En plena controversia por Ceuta, el jefe del Gobierno reprochó públicamente a Felipe VI no haber visitado la ciudad durante su reinado, comparando incluso sus respectivos viajes. Al mismo tiempo reconocía que una visita del Rey debe coordinarse con el Ejecutivo y está sometida al correspondiente refrendo.

La contradicción resulta difícil de sortear. Si el Rey había manifestado su voluntad de acudir, ¿qué impidió promover la visita? Quien dispone de la llave difícilmente puede reprochar que la puerta continúe cerrada.

Involucrar al jefe del Estado en la defensa de la gestión gubernamental no aclara qué ocurrió en Ceuta. Añade solamente otra pregunta a las muchas que continúan abiertas.

El precio de la complacencia

Precisamente por ello su relación no puede descansar sobre concesiones unilaterales, cautelas permanentes y silencios inexplicados. La amistad entre estados no exige complacencia. Exige reciprocidad.

Y cuando un Estado comprueba que presionar produce resultados, que incumplir expectativas no acarrea costes y que incluso las crisis posteriores serán cuidadosamente despojadas de cualquier responsabilidad que pueda atribuírsele, recibe un aprendizaje peligroso.

Churchill advirtió de las consecuencias de alimentar al cocodrilo esperando ser el último en ser devorado.

Quizá el problema empiece antes: cuando el cocodrilo descubre que basta enseñar los dientes para recibir alimento.