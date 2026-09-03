Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Manifestacion BarcelonaLa Meva SalutMultirreincidenciaManifestaciones CeutaAldamaBarcelonaEncuesta monarquíaManresaDescuento diésel
instagramlinkedin
Opinión | CORTO Y AL PIE
Gemma Martínez

Gemma Martínez

Directora de EL PERIÓDICO

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Añádenos en Google

Marlaska, atrapado entre la policía y Marruecos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. / A. Pérez Meca - Europa Press / Europa Press

Fernando Grande-Marlaska tuvo ayer que preguntar al director general de la Policía qué sabía su propio cuerpo sobre la entrada de más de 70.000 inmigrantes en Ceuta y sobre la responsabilidad de Marruecos. Que el ministro del Interior le pidiera explicaciones tras enterarse por la prensa de un informe elaborado por investigadores integrados en una fuerza de seguridad que es su responsabilidad es algo insólito. Y lo es por mucho que después se ofreciera una explicación formalmente impecable. Según Interior, la jueza María Tardón había prohibido a los investigadores facilitar cualquier información y ningún documento atribuía a las fuerzas de seguridad marroquíes la ejecución de los hechos. Pero esa frase esquiva lo esencial, como se confirmó después cuando trascendió el contenido del informe.

El documento, remitido a la Audiencia Nacional, apunta, a partir de imágenes públicas, a la participación de agentes marroquíes. No sostiene que Marruecos ejecutara la operación, pero sí describe cómo miembros de sus fuerzas de seguridad guiaron a los migrantes hacia la frontera y concluye que la avalancha pretendía colapsarla. Estos indicios son insuficientes para afirmar que Marruecos organizó la operación pero tampoco permiten descartar su participación.

Queda claro así que el Gobierno español se precipitó al afirmar desde el minuto uno que la colaboración de Rabat era ejemplar. Los indicios ahora conocidos ponen en duda aquella rotundidad. El Ejecutivo confundió la necesidad diplomática de preservar una relación delicada con la obligación de conocer qué había ocurrido.

Noticias relacionadas y más

Con todo, las discrepancias entre la Policía, el CNI y el Gobierno constituyen lo más inquietante de este episodio. Pueden producirse, pero resulta inadmisible que cada uno intente imponer públicamente su versión en un asunto de seguridad nacional. La desconfianza institucional puede debilitar a España tanto como la propia crisis migratoria.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Quejas por la nueva fórmula de acceso de La Meva Salut: 'Muestra cero sensibilidad con las personas mayores
  2. Nacho Abad, Risto Mejide, Iker Jiménez y Pedrerol, líderes de la televisión en redes sociales
  3. Nuevo movimiento en Atresmedia: la productora de Pablo Motos desembarca en los estudios de Atresmedia con el traslado de 'El desafío' a uno de sus mejores platós
  4. Mette-Marit no asistirá hoy al juramento de Haakon VIII tras sufrir nuevas complicaciones por su trasplante pulmonar
  5. Christian González (46 años), agricultor: 'Me han llegado a ofrecer 700.000 euros por la finca y les he dicho que no, lo que hago es para dejar un legado a mi familia y a la humanidad
  6. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Mucha gente cree que es suficiente con restar dos o cuatros años a la edad de jubilación, y eso no funciona así
  7. Muere el actor Francesc Garrido a los 56 años
  8. Un documental sigue durante cinco años a los lobos de la Península: 'Donde hay lobos y ganado habrá conflicto, hay que aprender a convivir

Marlaska, atrapado entre la policía y Marruecos

Marlaska, atrapado entre la policía y Marruecos

José Sacristán rinde tributo a Fernán-Gómez en 'El hijo de cómica', "un homenaje a un tiempo y una manera de sobrevivir"

José Sacristán rinde tributo a Fernán-Gómez en 'El hijo de cómica', "un homenaje a un tiempo y una manera de sobrevivir"

Retrato del cabecilla marroquí que guiaba en la entrada masiva a Ceuta: "Varón, atlético, pelo arreglado, sin chanclas...”

Retrato del cabecilla marroquí que guiaba en la entrada masiva a Ceuta: "Varón, atlético, pelo arreglado, sin chanclas...”

El PSC de Mataró rectifica tras apoyar "por error" una declaración de ERC a favor de la autodeterminación

El PSC de Mataró rectifica tras apoyar "por error" una declaración de ERC a favor de la autodeterminación

Rusia intensifica los ataques híbridos contra Europa y los convierte en la "nueva normalidad"

Rusia intensifica los ataques híbridos contra Europa y los convierte en la "nueva normalidad"

El jefe de la Casa del Rey, experto en Marruecos, preparará con Bolaños el viaje de Felipe VI a Ceuta y Melilla

El jefe de la Casa del Rey, experto en Marruecos, preparará con Bolaños el viaje de Felipe VI a Ceuta y Melilla

El gran negocio de vender canteranos: el Real Madrid lo exprime y el Barça lo empieza a explorar

El gran negocio de vender canteranos: el Real Madrid lo exprime y el Barça lo empieza a explorar

Del laboratorio a la Titan Desert: la apuesta de Aural por normalizar la pérdida auditiva

Del laboratorio a la Titan Desert: la apuesta de Aural por normalizar la pérdida auditiva