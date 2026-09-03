Se acabó agosto y empieza el nuevo curso. El verano del eclipse aspira a convertirse, Ceuta mediante, en el otoño del patriarca Pedro Sánchez, o al menos en ello están esa amalgama de adversarios (e incluso algún que otro enemigo y supuesto amigo) a los que se enfrenta el presidente del Gobierno: de Vox a la internacional ultra, de Giorgia Meloni a Israel, de Margarita Robles a Alberto Núñez Feijóo, 'chao pescao'. Donald Trump sigue a lo suyo, la inflación y el euríbor suben, y médicos y profesores mantienen sus protestas ya cronificadas. Pero el auténtico tema de conversación en los móviles de los adolescentes y en las sobremesas de sus padres no es ninguno de estos asuntos, sino otro mucho más enigmático y divisivo, munición para las guerras generacionales: las batallas de 'farmear' aura.

"Es el motivo por el que la humanidad mayor de 30 años lleva días pidiendo a gritos un meteorito", escribió Ana Sánchez en EL PERIÓDICO, y no exagera: mientras en las plazas de España se suceden los encuentros para 'farmear' aura, los mayores de 30 niegan con la cabeza, mascullan, elevan las cejas y ponen los ojos en blanco. Adolescentes haciendo el tonto, lo nunca visto.

Las batallas de 'farmear' aura son combates improvisados en los que los jóvenes se retan con pasos de baile, imitaciones de memes y poses populares en internet. Gana quien amasa más carisma, aunque a ojos de sus mayores esos movimientos estrambóticos son cualquier cosa menos carismáticos. Pueden pasar dos cosas, no incompatibles: o efectivamente son ridículos o el concepto de carisma no es universal ni intergeneracional.

Salvando las distancias con el anterior fenómeno similar —las concentraciones fantasma de 'therians' recibieron mucho 'hate'—, se repite el proceso: una actividad adolescente creada y divulgada en las redes llega de repente al mundo de los mayores —a la calle y a los medios— y redoblan los tambores del apocalipsis generacional. Esta gente que hace el papanatas es la que pagará nuestras pensiones. Por favor, que llegue el meteorito.

Hubo un momento en que los mayores actuales —'boomers' y generación X— creyeron que no se convertirían en sus padres. A diferencia de ellos, de cultura tecnológica analógica, 'boomers' y X dominaban la tecnología. Crecieron con ordenadores, internet es su invento, los móviles les son propios y comprenden, al menos intelectualmente, las redes. Han recorrido sin bajarse todas las estaciones de la revolución tecnológica: del teléfono fijo al móvil, del módem al ADSL y de ahí a la fibra, el wifi, el 'smartphone' y el 5G. Conocer la herramienta, creyeron, evitaría que entre ellos y sus hijos se abriera la misma brecha que los separó de sus padres. Hoy es evidente que no ha sido así: los padres conocen los móviles, pero su vida no sucede en ellos. Un padre y un hijo pueden estar sentados juntos mirando dos iPhone idénticos y habitar universos incomunicados. Es la distancia que va entre enviar un emoji y tener aura.

Hay otra forma de mirar las batallas: de manera horizontal, improvisada, sin liderazgo, de móvil en móvil, son capaces de reunir en la calle a centenares de adolescentes

Por eso, cuando la realidad digital en la que viven los adolescentes desembarca de vez en cuando en el mundo físico, la brecha generacional se hace tan evidente que no queda más remedio que implorar un meteorito, única salida honorable para no sentirse un dinosaurio.

Los algoritmos, además, no solo difunden estas prácticas: las amplifican y convierten en contenido. Cuando un adulto ve batallas de 'farmear' aura no contempla simplemente a adolescentes haciendo el tonto en una plaza, sino también el producto de una máquina de atención diseñada para capturar miradas, incluidas las suyas. El meteorito que pide expresa así no solo la incapacidad de entender a sus hijos, sino también el pasmo de vivir dentro de una máquina de espectáculo que ya no controla.

Pero hay otra forma de mirar las batallas de farmear aura: de manera horizontal, improvisada, sin liderazgo, de móvil en móvil, son capaces de reunir en la calle a centenares de adolescentes. Fuera del radar de los mayores, para participar en eventos incomprensibles para ellos, vivir según códigos propios, con reglas y categorías totalmente ajenas al mundo adulto.

¿Es una bobada? ¿Y qué si lo es? La adolescencia se define, entre otras cosas, por distinguirse del mundo de los adultos. Siempre ha sido así. Visto de esta manera, resulta hasta tranquilizador que esos chicos y chicas a los que creemos que están lobotomizando las pantallas que nosotros mismos les hemos dado y financiado actúen exactamente igual que nosotros en su momento: Six seven.