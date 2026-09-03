Ciberseguridad agéntica en tiempos de Mythos

Que los ciberdelincuentes utilizan la inteligencia artificial no es ninguna novedad. Hace años que la combinan con la automatización y con un ecosistema criminal organizado como una industria: unos desarrollan las herramientas, otros las alquilan y otros ejecutan los ataques. El resultado: ataques más numerosos y dañinos contra empresas de todos los sectores y tamaños.

La verdadera disrupción llega con los modelos de IA «de frontera», como Mythos. Diseñados para analizar y programar 'software', han demostrado capacidades propias de los especialistas más avanzados: descubren vulnerabilidades, desarrollan ‘exploits’ para explotarlas y reducen drásticamente el tiempo necesario para pasar del hallazgo al ataque. En pruebas recientes, se obtuvieron 181 ‘exploits’ funcionales frente a los dos de la generación anterior, e incluso se identificaron vulnerabilidades que habían permanecido ocultas durante 27 años. La consecuencia es clara: la ventana para protegerse se estrecha hasta casi desaparecer.

Además, el 62% de los ataques ya no utiliza programas maliciosos, sino herramientas legítimas de los propios sistemas: son los ataques ‘malwareless’, mucho más difíciles de detectar. Es como entrar en un edificio con una tarjeta auténtica: la actividad parece normal y cuesta distinguir al intruso.

La ciberseguridad responde transformándose a la misma velocidad. Lo que antes se hacía en meses ahora debe hacerse en días, y lo que llevaba días, en horas o segundos. Ningún equipo humano llega solo a ese ritmo. Por eso los centros de operaciones de ciberseguridad (SOC) encargados de detectar y responder a ciberataques se están reinventando sobre analítica de datos, automatización y, sobre todo, IA con agentes.

La mejor prueba de este cambio está en los propios SOC. Decenas de agentes clasifican cada alerta, descartan falsos positivos y la enriquecen con el contexto del cliente: ¿el sistema afectado es crítico para el negocio?, ¿la identidad comprometida es un VIP?, ¿ha tenido actividad inusual?, ¿el patrón corresponde a un grupo criminal? Otros reconstruyen el ataque y proponen la respuesta: ¿aíslo la máquina afectada?, ¿bloqueo la cuenta?, ¿convoco al comité de crisis? Investigaciones que llevaban horas se resuelven en minutos, sin fatiga y a cualquier hora. Y no solo reaccionan: otros agentes buscan al atacante oculto en la red, ponen a prueba las defensas simulando ataques y priorizan las vulnerabilidades según el riesgo real que representan. El analista deja de perseguir miles de avisos para supervisar a los agentes, validar las decisiones importantes y dedicarse a los casos complejos. Es el SOC agéntico, con la participación y el control de los profesionales.

La autonomía ha dejado de ser una posibilidad teórica para convertirse en una realidad tangible. En julio de 2026 se documentaron los primeros casos en los que modelos avanzados de IA ejecutaron ciberataques de forma autónoma y sin supervisión humana directa: los sistemas de OpenAI contra la plataforma Hugging Face y los de Anthropic contra tres empresas.

La pregunta ya no es si llegaremos al SOC autónomo en la ciberdefensa, ni si veremos una lucha entre ciberataques y ciberdefensas totalmente basados en IA, sino cuándo. Mientras tanto, los profesionales de ciberseguridad viran su especialidad: menos operación diaria y más desarrollo, supervisión y sofisticación de los agentes aplicados a la ciberdefensa. Una tarea que no terminará nunca, porque la amenaza tampoco lo hará.