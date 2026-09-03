Ceuta, más allá de una crisis de vecindad

Hay una constante histórica ineludible al examinar el desencadenante y el desarrollo de la crisis ceutí: nada de cuanto sucede o procede de Marruecos es ajeno a palacio y al majzén, el entramado de personas e intereses apegados al trono que actúan al margen de las instituciones. Es impensable imaginar una movilización como la del 30 de julio y días siguientes sin contar con el beneplácito y aun el apoyo del rey; resulta simplemente absurdo imaginar que las proclamas anexionistas de los ministros de Justicia y de Asuntos Islámicos referidas a Ceuta y Melilla son iniciativas individuales en las que Mohamed VI ni entra ni sale. Pensar que en la relación cotidiana de Marruecos con España y viceversa prevalece el principio de buena vecindad -el Mundial de fútbol de 2030, a cuatro años vista- es de una ingenuidad beatífica.

Al mismo tiempo, resulta desolado suponer que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha de pedir cuentas al director general de la Policía por la ausencia de información esencial contenida en el informe elaborado a petición de la jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional. Es probablemente inobjetable que Tardón ordenara en primera instancia que el informe no saliera de las cuatro paredes de su despacho, pero es inasumible que los datos esenciales contenidos en él no llegaran al Gobierno en tiempo y forma en cuanto dispuso de ellos la Policía, un momento evidentemente anterior al encargo cursado por Tardón. Esto es, la información básica sobre la implicación de Marruecos en la violación de la integridad territorial de España estuvo en poder de las fuerzas de seguridad, pero no llegó al Gobierno a través del ministro -esa es la versión más o menos oficial-, cuando se antoja que su obligación primera era ponerla a disposición del Ejecutivo.

Tal carencia no justifica en ningún caso la tibieza de semanas del Gobierno con Rabat, esa insistencia en subrayar la colaboración marroquí en la vuelta a casa de la mayoría de los miles de desplazados a Ceuta. No tiene una explicación consistente su reiteración en ello mientras las redes sociales, desde el primer momento, difundieron imágenes de gendarmes impasibles ante la llegada de camiones cargados de jóvenes en las inmediaciones de la frontera con la ciudad española. El ejercicio de prudencia extrema de varios ministros al referirse a Marruecos fue tan chocante como las discrepancias de fondo entre Margarita Robles, ministra de Defensa, y el titular de Interior, entre quienes aún hoy estiman que el CNI no tuvo su mejor día en orden a detectar la avalancha que se avecinaba y quienes piensan justamente lo contrario o creen que, por cauces imprecisos, pusieron en antecedentes al Gobierno.

En un artículo esclarecedor publicado el lunes en EL PERIÓDICO por Jorge Dezcallar, exdirector del CNI, recuerda que España es el primer socio comercial de Marruecos, el segundo inversor, facilita interconexiones energéticas y las remesas de los inmigrantes marroquíes en suelo español equivalen a un punto del PIB del reino. Este es el valor objetivo del vínculo de Marruecos con España; son extemporáneas las salidas de pata de banco de agitprop marroquíes, de los medios que se envuelven en la bandera para justificar lo injustificable. Pero a ambos lados del estrecho se ha hecho un hueco cada vez mayor el enfoque nacionalista, de sal gruesa y con una manifiesta propensión al lenguaje incendiario, tan del gusto de la extrema derecha española on fire -el PP, tan condicionado por ello- y de los voceros más desabridos de la orilla sur.

El tono y las digresiones de la sesión del jueves en el Congreso reunieron todas las características de una confrontación sin margen posible de acuerdo sobre una crisis que afecta a la soberanía y a la integridad territorial de España, a la seguridad de los ciudadanos de Ceuta y al discurrir de su vida cotidiana; que concierne también a las comunidades autónomas que de una forma u otra deberán acoger a jóvenes pendientes de identificación y retorno. En consecuencia, es una crisis que afecta en grado sumo al futuro inmediato de un número por determinar de marroquíes que deambulan y malviven en la ciudad, muchos de ellos menores, de los que lo menos que cabe de decir de su situación es que son víctimas de la manipulación y del uso interesado de la pobreza con fines políticos por quienes desencadenaron una crisis de dimensiones desconocidas hasta la fecha. En una sociedad menos expuesta a desigualdades extremas, sería imposible provocar una movilización tan llena de riesgos.

Visto todo lo cual, el hermanamiento de los tronos de Madrid y Rabat tiene sentido aquilatarlo como poco menos que insuficiente para encauzar la situación y evitar que se repita. Si tal hermanamiento fue en el pasado algo más que una buena relación personal entre Hasán II y Juan Carlos I, en el presente obliga a añadir el adjetivo presunta a la potencial buena relación de Mohamed VI con Felipe VI, por no hablar de la asimetría en el papel que ambos pueden desempeñar en el seno de una atmósfera crispada. Finalmente, el rey de Marruecos puede actuar como un autócrata encubierto por reformas institucionales cosméticas; el jefe del Estado español se atiene al significado del principio “reina, pero no gobierna”. Dicho de otra forma: la insistencia de Felipe González en afirmar que Marruecos ha cambiado mucho obliga a la apostilla “pero no tanto, según se ve”.

A lo que es indispensable añadir que el silencio de la Unión Europea en lo que va de crisis, vivamente diferente a cómo ha afrontado el episodio del dron en Leipzig, no hay forma de atribuirlo a una razón concreta y defendible. La divisoria de Ceuta con Marruecos es frontera meridional de la Unión Europea, los aspavientos de Georgia Meloni y algún otro gobernante de la derecha extrema son insuficientes para dar con una explicación suficiente, en cambio la torpeza o impericia cada vez mayor de los europeos ante el fenómeno migratorio tiene visos de ser la razón última del silencio y la consideración del problema como un dosier solo español. Una reacción, o falta de ella, que pone sobre la mesa con una elocuencia cada vez mayor la urgencia de cambiar el paso, de gestionar de forma ordenada una crisis social y humanitaria a gran escala en la que la preservación de identidades colectivas, la xenofobia, la inestabilidad creciente y la proliferación de desigualdades lacerantes no hacen más que vaticinar un futuro cada vez más complejo, con flujos migratorios irrefrenables, espontáneos o inducidos, de consecuencias más que imprevisibles.