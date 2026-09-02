Esperando a Julián Godot

Estamos esperando a Julián, pero de momento no aparece.

Si esto fuera una columna de fútbol, podríamos escribir: estamos esperando a Julián, pero llegan Gordon y Adeyemi. Y de ahí podríamos deducir que a menudo, cuando deseas algo, encuentras lo que no sabías que buscabas (y te sirve).

Pero esto no es una columna de fútbol, así que empezaremos así: estamos esperando a Julián, a finales de julio, cuando de repente nos alcanza un incendio. A mí me sucedió en una aldea zamorana. Nos evacuaron. Con el cielo ya naranja y el aire de cenicero y brasa, con los noticieros abriendo con unas llamas que crecían a solo unos kilómetros, mientras carros de la Guardia Civil ya peinaban cortinos y comarcales de piedra y encina, la megafonía de la iglesia informando del desalojo urgente de las casas, vi a ese señor: un anciano con el mazo de naipes en la mano en la puerta de la antigua escuela, donde cada día a las cinco hay partida. “¿Hoy no se juega?”, decía. El pueblo ya vacío. No sé si jugó un solitario. Tres días después hablé con el alcalde en la barra de ese mismo local. Alabé el heroísmo de cuando abrió cortafuegos con su tractor. Me dijo que no habían servido para nada. Que el fuego no incineró el pueblo porque, en el último momento, el viento cambió de dirección. Pienso en el 'last call' del mercado de fichajes. Y en la gente que ha esperado a Julián como se espera a Dios. O a Godot.

Porque hemos esperado a Julián del mismo modo que los dos mendigos de la obra de Beckett esperan a Godot. En el teatro, Godot no llega nunca. Siguen ahí, hablando de zapatos que no calzan bien y del tiempo en general y a la pregunta de “¿qué estamos haciendo?” se responden con el título de la obra: 'Esperando a Godot'. Hasta que hacerlo se convierte en la perfecta imagen del absurdo de la vida.

Porque estamos esperando a Julián y de repente vemos también un eclipse casi total. Este me pilló en A Mariña, una región gallega conocida por su belleza pero también por su cielo 'tupperware' boca abajo; una zona bendecida, donde escupes una semilla y florece una fraga, pero donde a menudo las nubes cubren el cielo. Hasta allí se acercaron miles de turistas europeos atraídos por el eclipse. Yo sonreía con el bigote torcido. El día D remontamos una cordillera y nos estiramos en un prado para verlo. Lo increíble es que el cielo estaba despejado. Presenciamos el proceso durante 55 minutos pensando en qué pensarían nuestros bisnietos cuando encontraran en casa fotografías de todos sus ancestros mirando al cielo con esas gafas futuristas de Serie B pagadas por la diputación. Sentíamos curiosidad por saber qué hacían los animales (gallinas, por ejemplo) durante el fenómeno, sin darnos cuenta de que el comportamiento más extraño lo protagonizábamos otros animales (los humanos). Las vacas nos miraban con esa cara de inteligencia indiferente, como de saberse de memoria las matrículas de todos los coches que pasan. El sol rabiaba arriba, pero en los últimos cinco minutos un banco de niebla echó un sprint y lo tapó. Casi suelto una carcajada. En una gasolinera, una hora después, unos 'hippies' daneses ponían gasolina antes de deshacer media Europa tras no ver nada. Habían esperado a Godot y a Julián.

Mientras he esperado a Julián he conocido a otros personajes. Por ejemplo, a un cabrero bien majo. Antes se dedicaba a hacer bargueños, esos muebles castellanos de madera y hueso. Pero se reinventó, como dirían los horteras, para vivir en una aldea muñendo cabras. En el pueblo lo llaman Panorámix. Y tiene pinta de druida fan de las setas lisérgicas, pero al final todo es más fácil. Por lo visto, trabaja con otros dos, uno fuerte y bonachón y otro pizpireto y bajito, a los que ya habían apodado Obélix y Astérix. Así que a él le tocó Panorámix. Es de los pocos que viven allí todo el año, como si esperaran a Julián o a Godot o como si ya, en realidad, los hubieran encontrado.

Hemos esperado a Julián hasta darnos cuenta de que no queríamos ni que llegara ni que no llegara, porque eso significaría el fin de las vacaciones, marcado por el cierre del mercado de fichajes. Esperar a Julián ha sido vivir el verano y entender la vida. Ahora tendremos que aprender a esperar a cualquier otra cosa.