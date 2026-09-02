Catalunya: inicio de curso

21/07/2026 El president de la Generalitat, Salvador Illa, preside la reunión del Govern, a 21 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Govern de Catalunya ha mantenido hoy la primera reunión con el nuevo conseller de Derechos Sociales después de que relevase a Mònica Martínez, que dejaba el puesto por motivos personales. CULTURA Kike Rincón - Europa Press / Kike Rincon / Europa Press

El domingo el president Illa empezó el curso con una interesante entrevista en EL PERIÓDICO. ¿Qué mensajes lanzó? El primero fue de satisfacción contenida. Inicia el curso con unos presupuestos aprobados que permitirán un fuerte aumento de la inversión y empezar a corregir los urgentes déficits de Catalunya: vivienda, comunicaciones -en espacial, RodalIes- educación, sanidad…Y cree que este presupuesto le da margen para acabar la legislatura en 2028. Cuando toca.

El segundo es que, pese a todo, los pactos están funcionando. Somos un país muy complejo con ocho grupos parlamentarios y el suyo, el PSC, es el primero, pero gobierna en minoría tras un laborioso pacto de investidura con ERC y los Comuns. Ahora su presidencia se ha revalidado con el presupuesto. Pese a que el 'trato' con ERC no es fácil -no ven la misma España- y los Comuns -que sin Colau en Barcelona han perdido impulso- tropiezan. Hicieron caer al president Aragonès al no votarle los presupuestos, e insisten en el 'yoísmo': sólo ellos son el progresismo. Y, así, habrá que modificar algún proyecto sobre la vivienda que ha tenido el unánime dictamen contrario del Consell de Garanties Estatutàries, elegido por el Parlament. No se construyen viviendas con ideología.

Además, Illa -tercer mensaje- sabe que solo se puede avanzar con los pies en el suelo: “no se puede pasar del 1 al 10 sin transitar por el 2 y por el 3. No hay imposibles. No porque lo diga yo, sino porque no puede ser”.

La nueva financiación y la quita de la deuda autonómica -ambas vitales para Catalunya- necesitan el voto de Junts en el Congreso. Con la amnistía a Puigdemont la aprobación sería más fácil

Pero el cuarto mensaje -muy sucinto- es quizás el más intencionado: “la amnistía es una puerta al futuro de Catalunya y de España”. Fue aprobada hace dos años y Puigdemont aún sigue en Waterloo y Junqueras inhabilitado. Si los líderes del segundo y el tercer partido catalán están cojos… La reforma de la financiación autonómica, retrasada desde 2014, y la quita de una parte de la deuda autonómica -ambas vitales para Catalunya- tienen que ser validadas en el Congreso y los diputados de Junts son necesarios. Y, sin amnistía, difícil. Según escriben columnistas muy cercanos, Puigdemont cree que la amnistía no se le aplica porque Sánchez no quiere. Aunque no sea verdad, el automatismo de Puigdemont contesta con el no.

E Illa no lo dice, pero se le entiende: Catalunya necesita un partido catalanista amplio y centrado. Parecido a la antigua CDC. Con Puigdemont en Waterloo el reposicionamiento de Junts será imposible y por ahí puede colarse la extrema derecha independentista de Sílvia Orriols. Si parte del pujolismo desemboca en Orriols, Catalunya será más hosca, menos inclusiva y menos próspera. Recuerden aquel “es català tothom que viu i treballa a Catalunya” de Pujol.

Pero el curso escolar se iniciará con una huelga espesa y complicada. El curso pasado la consellera Niubó logró un pacto meritorio -basado en un relevante aumento de la inversión de 2.000 millones y en una subida del salario de los maestros- con CCOO y UGT. Pero no son los mayoritarios en el sector y la Ustec, muy suya y dominante en la enseñanza, se puso de uñas y convocó una serie de huelgas. Tras una nueva negociación se llegó a un acuerdo con el sindicato de profesores y con la propia Ustec. Pero en el referéndum posterior triunfó el no. Y con una muy alta abstención. La conselelria y los principales sindicatos, Ustec incluida, fueron derrotados por la CGT. ¿Caos y pasotismo entre los enseñantes? Cuesta creer, pero me dicen que muchos pensaron que lo que ya se había logrado sería solo el punto de partida. Caerían más cosas. ¿Todo patas arriba? Fatal para el futuro.

Y lo grave es que la conselleria tampoco tiene mucha autoridad moral. El increíble fracaso de las pruebas PISA de la OCDE de 2025 -donde Catalunya ya renqueaba- ha sido un ridículo espantoso. Incomprensible. Aunque el mal viene de antes, hoy Esther Niubó es la consellera. Y afrontar PISA y un inicio de curso con una huelga envenenada cambiando a su segunda hace muy pocos días…Quizás haría bien en hablar con Irene Rigau -consellera del ramo de 2010 a 2016- que ha dicho que a Ustec y a la CGT no les importa que Niubó sea de izquierdas. Para ellos es solo “el patrón”.

Pero mañana todo el mundo estará pendiente de la comparecencia de Sánchez en el Congreso. Ceuta puede condicionarlo todo.