Repensar la educación

El sistema educativo en Catalunya vive un momento convulso. En la pasada década, los recortes que afectaron a todo el sector público diezmaron los medios materiales y la retribución de los maestros y profesores. Mientras, el debate sobre el modelo educativo estuvo focalizado en el tema de la lengua debido a las modificaciones legislativas recurrentes que trasladaron el asunto a los tribunales, donde su utilizó la cuestión de manera partidista, tanto en un sentido como en otro. Esta dinámica local se ha impuesto en el debate educativo a otras cuestiones que son de naturaleza universal, como la pérdida de autoridad de los maestros por una visión clientelar de la escuela por parte de los padres, los retos del uso de la tecnología o el equilibrio entre el aprendizaje centrado en la memoria o en los procesos.

Todo este malestar acumulado en los últimos diez años estalló el curso pasado en una serie de huelgas y movilizaciones de los docentes más sindicalizados, un acuerdo de la conselleria con los sindicatos no mayoritarios y un preacuerdo con la USTEC, que rechazaron las asambleas. Algunos han querido ver en estos episodios una crisis derivada de la gestión del Govern de Salvador Illa. La realidad es que nadie es perfecto, pero cabe decir que ha sido este gobierno el que se ha sentado a negociar con los sindicatos, el que ha puesto más recursos encima de la mesa y el ha propuesto abrir debates largamente pospuestos. Hasta ahora, no ha conseguido pacificar la educación como se proponía, pero los sindicatos y los maestros deberían ser conscientes de que hay una oportunidad que hasta ahora no se había producido.

En este contexto, un hecho de importancia relativa enrareció todavía más el ambiente: el fiasco en las pruebas de PISA del pasado curso en las que, de manera incomprensible, se incumplieron las normas de la OCDE que las regulan. Tras un inaceptable silencio inicial, que dio la sensación de voluntad de ocultación, este lunes la consellera Esther Niubó anunció el cese de la secretaria general del departamento y la apertura de tres expedientes disciplinarios a los responsables directos del desastre. “La responsabilidad ha sido del departamento y la asumimos” sentenció Niubó. Un hecho poco habitual en casos como este.

Este gesto, y la reunión que han convocado el jueves con los sindicatos deberían significar un cambio de dinámica. La conselleria parece haber entendido el mensaje de que no se puede avanzar a partir de eludir responsabilidades y de que la complejidad de la escuela catalana requiere de más medios, al menos dentro de la posible. A los sindicatos y a los docentes les corresponde ahora aplicar “el sentido común”, como les pedía el president Salvador Illa en la entrevista del domingo en este diario. Y como pedía que hay que replantearse el modelo. Y un nuevo modelo solo puede hacerse desde un consenso amplio, como el que sirvió para avanzar con la recuperación de la Generalitat. En la misma línea se ha pronunciado este verano el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras. Pero un acuerdo de este tipo solo será efectivo si incluye a los que piensan diferente, siempre dentro del respeto a los principios democráticos. Y debe ser un acuerdo que abrace todos los retos de la educación, desde la lengua a la tecnología, pasando por la autoridad de los maestros, la exigencia y la atención a la diversidad.