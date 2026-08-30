No hay paz en Ucrania

Cada vez hay menos indicios de que Vladimir Putin pueda acabar ganando la guerra en Ucrania y sin embargo nada hace pensar un acuerdo de paz, tal y como ha ido a pedir esta semana el director de la CIA, John Ratclife, en la primera visita del jefe de los espías americanos a Moscú desde que empezó la invasión.

La guerra sigue activa y si algo ha puesto de manifiesto es la resiliencia de Ucrania y su capacidad a pesar de contar con menos ejército y aun menos arsenal. Pero los datos no acompañan la travesía de Putin hacia Kiev. En el último año el ejército ruso apenas ha avanzado poco más de 100 kilómetros cuadrados, algo similar a la extensión de la ciudad de Barcelona, pero en zonas rurales deshabitadas y dejando en el camino la vida de unos 6.000 soldados cada mes. No es que Ucrania se haya convertido en una potencia militar, las bajas también son sensibles en sus filas y entre población civil. Sigue siendo tremendamente vulnerable a los ataques aéreos y a los misiles balísticos, ya que la guerra en Irán ha trasladado buena parte de los paraguas de defensa americanos, que tanto necesitan, a la zona de Ormuz. De ahí la visita de primer ministro británico Andy Burnham a Zelenski, también esta semana, con la promesa de información y apoyo para la defensa en misiles de largo alcance, como los que arrecian del ejército ruso, día sí, día también.

Ucrania resiste, la pregunta es ¿Tiene Putin alguna otra salida? Difícilmente podrá reponer las bajas con más reclutamiento y la crítica interna a esta guerra aumenta en Moscú hasta el punto de que a un mes de elecciones parlamentarias en Rusia, el Tribunal Supremo ha prohibido que se presente el único partido que se opone a la guerra, Yabloko y ha sentenciado a uno de sus dirigentes a 11 de prisión por proponer un alto el fuego. Por eso, aunque el mensaje del jefe de la CIA denota la voluntad americana de iniciar un proceso de paz, lo más probable es que Putin intensifique la violencia y aunque no gane terreno en Ucrania, mantiene a Europa y a la OTAN en vilo, su otro gran objetivo.

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