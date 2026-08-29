Opinión | GATO ADOPTIVO
El delegado (silente) del Gobierno
La realidad que subyace al choque entre los ministros Robles y Marlaska a cuenta del asalto a Ceuta puede ser más grave de lo que refleja el descarnado enfrentamiento que los dos miembros del Gobierno, con cuitas pendientes, han protagonizado estos días.
Seguramente, ambos tienen razón: Robles, cuando señala que el CNI alertó hasta en siete ocasiones, y Marlaska, cuando apunta que nunca supo nada. ¿Dónde se produjo entonces el cuello de botella? Todas las miradas se dirigen al delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.
Aunque siempre aparece en la foto detrás de los ministros que visitan la ciudad autónoma, apenas se le ha oído. Desde su propio partido han criticado esa falta de presencia y de liderazgo. El vicepresidente de la Asamblea de Ceuta y diputado del PSOE, Melchor León, ha pedido su dimisión tras acusarlo de “mirar hacia otro lado” y de “no dar la cara ante su gente en el peor momento”. ¿Dónde estaba ante los brotes de violencia de los últimos días?
León acusa a Pérez Triano de anteponer sus intereses políticos al bienestar de Ceuta. Y es que el perfil del delegado del Gobierno responde al de un producto clásico de partido. Maestro de profesión, su trayectoria política está vinculada al PSOE ceutí desde su etapa en las Juventudes Socialistas, de las que fue secretario general. En marzo de 2025 fue elegido líder socialista en Ceuta y, un año después, delegado del Gobierno.
Pérez Triano acumula críticas por la tardanza en habilitar medios para la clasificación de los migrantes, por su falta de diligencia en la gestión de los alojamientos, pero, sobre todo, por no haber anticipado la entrada masiva de hace un mes.
En un hecho insólito, publicó una nota para desmentir a una ministra de su propio Gobierno, Margarita Robles. Un gesto que vendría a confirmar que, como denunciaba su compañero de partido, en esta crisis su principal preocupación no es tanto Ceuta, como el PSOE.
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