Gracias, Jan
Celebro que el presidente del Barça defienda la catalanidad, la democracia y la legalidad de la estelada, enmarcada en el derecho fundamental a la libertad de expresión
El Camp Nou se llena de 'estelades' en una noche reivindicativa
Navegando por la red, he descubierto que el “A por ellos”, que gritaba la policía española mientras apaleaba a los catalanes que votaban el 1-O de 2017, ya lo utilizaban en los años 70, persiguiendo y golpeando a nuestros mayores cuando se manifestaban reclamando Libertad, Amnistía y Estatut d' Autonomia. No nos engañemos, ellos no son los independentistas, somos nosotros, los catalanes. Por el hecho de ser y querer serlo.
La policía española puede actuar como el brazo represor del Estado, porque sus agentes, entonces y ahora, se sienten impunes ante la Justicia española. Cada quien juega su rol. Así, los nacionales pueden incautar la estelada y maltratar a un adolescente que se atreve a plantarles cara -bravo por él. Tumbado boca abajo en el suelo y esposado, le dan un codazo en la cara. Golpe de gracia. Por el mismo motivo, a pesar de que el TJUE haya reafirmado la legalidad de la ley de amnistía, el TS no la aplica y sueña con que el presidente Carles Puigdemont ponga un pie en suelo español para juzgarlo y encarcelarlo. El orden de los factores no importa. La cuestión es humillarlo a él y escarmentar a los catalanes.
Celebro, pues, que otro presidente, el del FCB, Joan Laporta, impecable y con tono sereno, defienda la catalanidad, la democracia y la legalidad de la estelada, enmarcada en el derecho fundamental a la libertad de expresión, reconocido en la Constitución Española. Y que con valentía haya substituido el homenaje a los jugadores de la selección española, ganadora del Mundial, por un acto de exaltación de la estelada.
De manera festiva, lo culés llenaron el campo de esteladas, gritaron in, in-de-pen-den-cia y cantaron 'Els Segadors' y el 'Virolai', reafirmando su identidad. Seguro que Montserrat ayudó con la victoria del Barça frente al Athletic. Mientras, el realizador de televisión de la LaLiga España, que servía la señal a DAZN, andaba loco pinchando planos cortos de los jugadores para no mostrar al mundo las banderas y la alegría de la afición en las gradas.
Este jueves en el Nou Camp hemos vivido un cambio de paradigma. La estelada ya es un símbolo de libertad.
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