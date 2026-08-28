De Dolly Parton a sus padres, 1964

«Querida mamá y querido papá. Espero que esta carta os encuentre a todos bien y felices. Por mi parte, estoy bien, supongo. Solo me siento un poco sola y echo muchísimo de menos mi casa.

He llegado bien a Nashville y he pensado que era mejor escribiros y hacéroslo saber, porque sabía que estaríais preocupados por mí.

Y no quiero que os preocupéis por mí, porque estaré bien.»

Dolly Parton tiene dieciocho años. Hace pocos días que ha dejado su casa en las montañas de Tennessee para ir a Nashville, decidida a convertirse en cantante y compositora, y escribe esta primera carta a casa. En 1973 la incluyó en el disco 'My Tennessee Mountain Home', un álbum autobiográfico. «Esta es la primera carta que escribí a casa, a mamá y papá, pocos días después de haberme marchado a Nashville».

Es la Dolly que todavía no conocemos, la que sueña con ser, probablemente, todo lo que después ha sido. Una superestrella. O más: un icono. En la carta descubrimos una voz extraordinariamente íntima.

«No me di cuenta de cuánto os quería, a vosotros y a todos esos hermanos ruidosos, hasta que me fui.»

En casa —una cabaña— estaban sus padres y sus once hermanos, en un entorno de pobreza extrema. Pero también había mucha música, la de la iglesia y la que su madre cantaba en casa, y que es el embrión de una idea en la cabeza de la joven Dolly.

«Lloré casi todo el camino hasta Nashville. Quise dar la vuelta unas cuantas veces y volver.» Pero añade, poco después: «Ya sabéis cuánto he querido siempre ir a Nashville y ser cantante y compositora. (...) Y creo que, si lo intento durante suficiente tiempo y con suficiente empeño, algún día lo conseguiré.»

Después de su muerte esta semana, a los 80 años, en Nashville, esta frase, además de una simple declaración de intenciones de una joven deslumbrada, es la primera prueba de una vida de éxito y generosidad extraordinarios.

«No os preocupéis por intentar enviarme dinero ni nada por el estilo, porque tengo un trabajo cantando en un programa de televisión de primera hora de la mañana que hacen aquí, que se llama The Eddie Hill Show. Y un par de personas ya me han dicho que quizá graben algunas de mis canciones, así que ganaré suficiente dinero para ir tirando.

Y no quiero que os preocupéis porque pueda pasar hambre ni nada por el estilo. Nashville no es exactamente como pensaba que iba a ser, pero creo que me gustará vivir aquí cuando me haya acostumbrado.

Y tampoco quiero que os preocupéis porque pueda meterme en problemas, porque me portaré bien, tal como os prometí que lo haría cuando me fui".

Algunos apuntes biográficos explican, sin embargo, que llegó a llenar las vinagreras y los recipientes de kétchup de un restaurante a cambio de comida. En cualquier caso, Nashville se convirtió rápidamente en su casa. Muy pronto conoció allí a Carl Dean, quien fue su pareja hasta la muerte de él, casi sesenta años juntos, y con quien tomaría dos decisiones importantes: la primera, construir una casa juntos en Nashville. Una gran casa a las afueras de la ciudad. Grande, de 23 habitaciones. La segunda decisión importante fue no tener hijos, algo que ella relacionaba directamente con su próspera carrera.

«Bueno, no se me ocurre nada más que decir. Supongo que será mejor que termine la carta por hoy y que vosotros me escribáis muy pronto. Y decidle a todo el mundo que les mando recuerdos y que estaré muy pendiente de recibir noticias vuestras.»

Escribió 'Jolene', 'I Will Always Love You', '9 to 5' y 'Coat of Many Colors'. Triunfó en la música y en el cine. Construyó Dollywood. Se convirtió en una de las artistas más queridas y reconocibles del mundo. En 1995, Dolly creó la Imagination Library en su Tennessee natal. La iniciativa, inspirada en parte por su padre —que no sabía leer ni escribir—, comenzó enviando libros gratuitos a los niños de su comunidad. Con los años se convirtió en un programa internacional que ha distribuido más de 300 millones de libros.

Su filantropía incluyó la alfabetización, la educación, la investigación médica, la ayuda tras desastres y numerosas iniciativas para comunidades vulnerables. Su capacidad para dar forma a estas causas acabó siendo tan extraordinaria como su carrera artística, que comienza con un viaje y una despedida.

«Os echo muchísimo de menos y os quiero muchísimo.

Con todo mi amor, como siempre,

Dolly».