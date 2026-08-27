Opinión | El mar alrededor
La realidad, sin inteligencia artificial
El corrimiento de tierras en Nepal y un tornado en Francia subrayan cómo el clima extremo ya es una realidad presente y no una amenaza futura
Aunque sea en la pequeña pantalla de un móvil, las imágenes nos han sacudido igual. Entre la incredulidad y el horror, hemos visto cómo un corrimiento de tierras y la crecida masiva de un río arrasaban en Nepal los asentamientos junto a la frontera china. No son grabaciones de espectadores involuntarios: proceden de una cámara de seguridad fija. Esa mirada impersonal, incapaz de apartarse o de temblar, vuelve aún más escalofriante el último zarpazo de una crisis climática que ya avanza con la lógica del cine de catástrofes, de J. A. Bayona a Roland Emmerich.
Hay un vídeo en particular que empieza con personas corriendo sin saber muy bien de qué huyen y acaba con una lente emborronada por una ola de agua y barro. Contiene tal cantidad de terror que, incapaces de asimilarlo, nos preguntamos si será inteligencia artificial. No porque haya nada extraño en sus píxeles, sino porque cuesta aceptar que algo así sea real.
Cientos de desaparecidos y decenas de muertos son, por ahora, los números que dan un perímetro medible de la catástrofe. Días antes, un tornado recorrió Pomas, cerca de Carcassone, en el sur de Francia: dejó 41 heridos y afectó a unas 300 viviendas. Sus primeras imágenes también parecían falsas. Hemos llegado a ese punto: la realidad extrema tiene que competir con los vídeos de IA que colonizan las redes, ya sea como broma, homenaje o fantasía. ¿Quién no ha visto a una Dolly Parton resucitada cantar con Whitney Houston en un dueto imposible?
La inteligencia artificial imita la realidad con una precisión cada vez más inquietante. Pero el barro de Nepal y el ciclón de Carcassone no necesitan efectos especiales. Uno fue registrado por una cámara inmóvil; el otro, por alguien que levantó el móvil a tiempo. Ambos devuelven una verdad más tozuda que cualquier montaje: el clima extremo ya ha dejado de ser una amenaza de futuro. Es el presente, y exige adaptación antes de que la imaginación vuelva a quedarse corta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Efecto bumerán contra Meloni tras la crisis por Ceuta: 7 países europeos ya estudian el traslado de solicitantes de asilo a Italia
- El incendio en Collserola obliga a desalojar a 35 vecinos de Torre Baró y a confinar dos barrios de Barcelona
- La Audiencia Nacional confirma la imputación de la abogada de Koldo en el caso Leire: 'Es lógico y razonable que el juez quiera investigarla
- Las cámaras con IA de la AP7 y la A2 ya han detectado a más de 8.500 conductores usando el móvil
- El eclipse lunar del 28 de agosto será visible desde toda España, pero las provincias más al oeste lo verán más completo
- El Barça y la RFEF estudian suspender el acto de homenaje a los campeones del mundo tras las cargas policiales en Elche
- Audiencias TV ayer | Jesús Cintora debuta en 'Mañaneros' con un buen liderazgo y Arús vuelve más flojo esta temporada
- Tres años después del violento asalto a María del Monte y su mujer, su sobrino Antonio Tejado comparece ante el juez