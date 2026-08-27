Nvidia, economía circular y desembarco de los coches Xiaomi en España

Las expectativas se cumplieron en la bolsa con los resultados trimestrales de la firma tecnológica Nvidia, pero los inversores nunca están satisfechos del todo. La insaciabilidad de los mercados parece no tener límites. El consenso desembocó en revalorizaciones bursátiles, aunque conviene no ningunear el bautizado como "riesgo circular" que salpica la actual era de la inteligencia artificial en torno a Nvidia.

Las firmas tecnológicas son las que marcan el ritmo de la renta variable. Nvidia reportó un beneficio por acción ajustado de 2,22 dólares, por encima de los 2,08 dólares esperados, e ingresos récord por 96.221 millones de dólares, un incremento anual de 106%. Su negocio de Data Center alcanzó 89.000 millones de dólares, con un crecimiento de 117%. Para abrumar todavía más, la compañía proyecta ingresos de 108.000 millones de dólares en el siguiente trimestre y un margen bruto de 74%.

La economía circular de Nvidia

En el entorno de la IA hay que destacar las conexiones circulares existentes entre empresas. La idea es que Nvidia ha diseñado mecanismos de crecimiento basados en alianzas cruzadas, incluso con sus teóricos competidores, tanto por la vía de la financiación a clientes como de la participación directa en negocios comunes. Por ejemplo, acordó proporcionar garantías parciales a un consorcio de inversores de Wall Street que proporcionará 500.000 millones de dólares en financiación de chips para sus clientes, y firmó un acuerdo de respaldo de más de 100.000 millones de dólares para un centro de datos de OpenAI en Ohio. A esto se suman las inversiones en muchos de sus clientes más importantes y los acuerdos de participación en los ingresos y de respaldo vinculados a sus chips (con Meta, Microsoft, Amazon...).

Cambio tecnológico global

Toda la economía inversora está volcada en la IA y los lazos entre las empresas son lo que anima las cotizaciones de las firmas que participan de la fiesta. Los posibles inconvenientes de la concentración de ingresos y de las relaciones comerciales circulares han perseguido en forma de temor inversor a la industria tecnológica durante los últimos años. Pero las ganancias persisten. Para que la IA esté a la altura de las expectativas, la tecnología debe adoptarse ampliamente en toda la economía y no solo entre empresas tecnológicas sofisticadas. Y ese es el camino marcado que parece que se cumplirá con creces. Las participaciones e intereses cruzados son importantes y son una vulnerabilidad que conviene no desconocer.

Demanda estructural

Para Felipe Mendoza, analista de mercados EBC Financial Group, "los resultados de Nvidia demuestran que la demanda estructural de infraestructura de inteligencia artificial sigue siendo un motor real y no una burbuja especulativa, respaldada por flujos de caja operativos masivos y proyecciones de ingresos que desafían el viento en contra de las restricciones comerciales con China". En su opinión, "la corrección marginal vista en el precio de la acción es un síntoma de asimilación técnica procedente del mercado de derivados y de valoraciones que exigían la perfección absoluta, y no de un deterioro en la rentabilidad o cuota de mercado del emisor".

Xiaomi en Europa y España

De entre las noticias económicas que llaman la atención estos días destaca el anuncio de la llegada de los coches de la firma china Xiaomi a Europa el próximo año, y presumiblemente a España. Es bien conocida la marca china en el mercado español y los coches de la firma serán un contrincante serio para la industria automovilística local.

Y el asunto es que el modelo XU7 es un alarde tecnológico, pero la línea de los grandes Skynomad promete romper esquemas. Se trata de coches híbridos enchufables y hasta Campers, capaces de recorrer 1.700 kilómetros sin recargar y por menos de 40.000 euros. La hípersegmentación de los coches chinos requerirá mucho más que esfuerzos titánicos a las marcas europeas. Todoterrenos, micro4x4, grandes familiares, híperdeportivos, biplazas... líneas de producto abandonadas en los últimos años pueden florecer de la mano de las marcas chinas en los próximos años. Los inversores deben analizar que implicaciones tendrán esos nuevos competidores en la renta variable.

Oro y bitcóin

En un contexto de incertidumbres persistentes, vuelven a revitalizarse las cotizaciones del oro y de bitcóin. Parecen esos movimientos de auge de la demanda el reflejo de la inestabilidad geoestratégica mundial y de la evolución de las cotizaciones de los bonos estadounidense o el dólar. La situación se puede definir como un entorno de enfriamiento económico gradual combinado con presiones inflacionarias persistentes. No parece alarmante por el momento.