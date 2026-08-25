Un gran miércoles de bolsa a la vista

Los mercados están en momento interesante. A imagen y semejanza del instante culminante de un eclipse solar, las bolsas y los mercados en general están expectantes esta semana ante acontecimientos previstos. La publicación de los resultados trimestrales de la firma tecnológica Nvidia prevista para este miércoles puede convertirse en el barómetro para nuevas cotas de predominio de compras o, por el contrario, el ajuste mil veces anunciado y temido 'catacrock' tras haber vivido tiempos de récord bursátil reiterados.

La tercera era de la computación

A estas alturas de la situación nadie duda de que la inteligencia artificial (IA) es el catalizador de nuevos tiempos que vienen, pero lo que se discute es si el avance y sus empresas abanderadas cumplen con las expectativas inversoras creadas. Baste advertir de que firmas como Microsoft reconocen que con la IA se abre la tercera etapa de la computación ciudadana. La primera fue la del c:\ (MSDOS), la segunda la de Windows y la tercera llega con órdenes verbales y autonomía computacional para ofrecer resultados. La IA hará lo que se pide y algo más sin dar demasiadas explicaciones sobre los métodos empleados.

Tormenta perfecta

Javier Molina, analista senior de mercados para eToro, describe la situación actual de los mercados como una tormenta perfecta. Protagonizan la situación la conjunción de resultados de Nvidia, la tensión de precios en EEUU y las presiones en el mercado de bonos estadounidenses. Pese a que pueda parece que esos elementos están lejos del pequeño inversor español con hipoteca, compra de collarines de oro y sueños en bitcóin, lo cierto es que la correlación entre lo que pasa en Wall Street y el resto del mundo no debería despreciarse.

Inflación y expectativas

Se espera una inflación (PCE subyacente) del 3,3% este miércoles. Si es más, lo de subir los tipos puede hacerse realidad más pronto que tarde. Sobre Nvidia, Molina opina que "la cuestión ya no es si existe demanda de IA, sino si continúa Nvidia creciendo lo suficiente para justificar unas expectativas cada vez más exigentes. Infraestructura, nuevos productos, China y la economía de los acuerdos de financiación estarán en el foco. Las opciones descuentan un movimiento cercano al 6% tras los resultados, con capacidad para trasladarse a buena parte del ecosistema de semiconductores y tecnología".

Bonos y recompras

Sobre el mercado de bonos, Molina explica que las recompras de deuda a largo plazo de EEUU argumentando problemas de liquidez, "abre una cuestión importante pues si el mercado interpreta las recompras como un intento de contener artificialmente los tipos largos, puede terminar poniendo a prueba precisamente esa capacidad de intervención". EEUU se enfrenta a una situación de tipos altos, debilidad del dólar y deuda cada vez más cara. Y encima está la guerra de Irán y las incertidumbres asociadas.

Escenarios más probables

Felipe Mendoza, analista de mercados EBC Financial Group, opina que la actual situación, y desde una posición ni optimista ni pesimista, lo más previsible sería que "la renta variable mantendrá una corrección técnica saludable mientras digiere los elevados múltiplos del sector de semiconductores y asimila las amenazas de aranceles del 50% al sector del automóvil y siderúrgico; este escenario mantendrá los precios del crudo acotados por la debilidad de la demanda global a pesar de los bloqueos navales en Oriente Medio".

Consensos buscados

En el mundo de las correlaciones, los analistas suelen resaltar las existentes entre el oro y el dólar. Si el dólar baja, el oro tiende a subir. Algunos reivindican patrones de correlación entre la bolsa y bitcóin, pero ciertamente no se ajustan a evoluciones demasiado previsibles. Lo que sí que suscita consenso es que en torno a Nvidia conviene más comprar que vender. Este miércoles al cierre de Wall Street habrá desenlace.