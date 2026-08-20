Bitcóin y agitación en las criptos tras tiempos de capa caída

Bitcóin sube. Andan los criptoadictos tremendamente nerviosos. Olfatean en términos inversores un momento relevante que se acerca. No hay certezas, nunca las hay, pero las últimas decisiones de política económica en EEUU y las interpretaciones que hacen los analistas del contexto dibujan un escenario cambiante y propicio a una vuelta de las vacaciones más movida de lo esperado.

El mercado de las criptomonedas, tras unos meses de capa caída, parece resurgir. La idea de la 'capa caída' tiene un posible origen en Roma. La raíz romana ('capitis deminutio') aludía en derecho romano a la pérdida de estatus social o pérdida de derechos civiles por deudas o enfermedad. También se le supone al concepto su origen en el mundo taurino, quizá en proceso de olvido en algunas zonas pero de cuya riqueza lingüística conviene no olvidarse. La mala tarde de un torero tiene generalmente como indicador un estado de ánimo que le impide manejar la capa o el capote con naturalidad. Si el capote se arrastra, muestra el intento del torero de bajar quizá en exceso la cabeza del bravo para doblegarlo. Una capa alta muestra la confianza del diestro, la fortaleza del animal y el buen ritmo de la faena. La capa también es el pelaje del astado, y si está por los suelos es que la fuerza mostrada ante el picador ha sido escasa.

Liquidación de posiciones bajistas

Pero si los mercados de criptomonedas han apuntado meses de capa caída y poca confianza, algo está cambiando ahora en los comentarios de los analistas y en los mentideros (ahora más digitales). Javier Molina, analista de mercados de eToro, apunta que "lo interesante del movimiento de las últimas horas no es solo que bitcóin haya recuperado la zona de 70.000 dólares, sino que ether está subiendo bastante más, cerca de un 18%, hasta la zona de 2.250 dólares. El movimiento empieza a ampliarse más allá de bitcóin". Achaca el cambio de tendencia a la liquidación de posiciones cortas en bloque, con vendedores obligados a recomprar. Pero también ayuda el entorno, con la anunciada recompra de deuda por parte del Tesoro estadounidense, la vuelta de los ETF de bitcoin a entradas netas (más de 1.000 millones de dólares en lo que va de semana) y mejores expectativas regulatorias gracias a la propuesta de la SEC, explica Molina.

Felipe Mendoza, analista de mercados EBC Financial Group, da una explicación similar y añade argumentos: "Ver al activo responder exactamente a la estructura técnica prevista confirma que la acumulación institucional previa estaba lista para capitalizar cualquier catalizador macroeconómico favorable". Traducido, lo que explica Mendoza es que el 'chartismo' parece cumplirse y los movimientos pueden predecirse con las herramientas de que dispone el cardumen de inversores atentos.

Para Mendoza, "el motor detrás de esta ruptura ha sido el impulso legislativo de la ley Clarity al prometer un marco regulatorio claro para los activos digitales: "Este optimismo regulatorio, sumado a la coyuntura favorable en el mercado de bonos del Tesoro, reactivó con fuerza el apetito por el riesgo. De cara a las próximas sesiones, tras una subida tan agresiva, no descartaría una breve pausa o un leve retroceso técnico hacia la zona de los 70.000 dólares para consolidar soportes, o bien una fase de lateralización manteniendo el eje en los 72.000 dólares. De continuar el impulso comprador y la liquidez a favor, las siguientes metas por arriba se ubican en los 74.200 y 75.500 dólares". El bitcóin se anotaba este jueves un 5% de revalorización y se acercaba a los 72.500 dólares.

La ley Clarity

Según la ley Clarity, los activos digitales descentralizados como bitcóin se clasificarían formalmente como mercancías digitales ('digital commodities'), quedando bajo la supervisión de la CFTC y eliminando el riesgo de litigios e incertidumbres jurídicas por la vía sancionadora de la SEC. Empresas cotizadas de gran calado institucional como Coinbase y MicroStrategy (MSTR) siguen de cerca este desarrollo legislativo. El Senado analizará el marco legal el 15 de septiembre. Aunque la aprobación formal podría retrasarse hasta 2027, el mero debate en el Senado y las pautas conjuntas emitidas por la SEC y la CFTC proporcionan cierto grado de certidumbre institucional que favorece la acumulación de largo plazo, opina Mendoza. Ese entorno es el causa ese interés en parte los inversores, deseosos de que los tiempos de capa caída den paso a nuevos tiempos florecientes, otra edad de oro muchas veces pronosticada pero que se hace esperar.