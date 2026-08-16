Reflexiones sobre la policrisis de Ceuta

La policrisis de Ceuta, que es por lo menos política, social y sanitaria, me suscita las siguientes reflexiones: 1) 80.000 migrantes no hubieran entrado nunca en Ceuta sin contar con la negligencia o la complicidad de las fuerzas de seguridad marroquíes. 2) La convocatoria por redes sociales de incierto origen no exime de esa responsabilidad. 3) Alabar la cooperación marroquí, como hacen el presidente del Gobierno y todos sus ministros, con la notable excepción de la ministra de Defensa, parece inapropiado. 4) En 2021, 10.000 marroquíes entraron por la fuerza en Ceuta para dejar patente el enfado de Marruecos tras permitir España que Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, recibiera tratamiento hospitalario en Logroño. 5) Que violen una vez tu frontera no es aceptable pero puede suceder. Que lo mismo, pero peor, te suceda otra vez en 2026 con 80.000 migrantes no es admisible de ninguna manera pues indica que en 2021 no se tomaron medidas para evitarlo o que las que se tomaron fueron claramente insuficientes. 6) España tiene que garantizar sus fronteras. No es aceptable que su seguridad dependa de la buena voluntad de nuestro vecino y menos aún cuando esa buena voluntad no puede darse por descontada. 7) Y no puede darse por descontada, sino al contrario, porque estos mismos días el ministro de Justicia de Marruecos ha vuelto a reivindicar la marroquinidad de Ceuta y Melilla. 8) Si alguien piensa que Marruecos va a renunciar algún día a Ceuta y Melilla se equivoca gravemente. Rabat planteará su reivindicación cuando nos vea débiles como ya hizo al lanzar la Marcha Verde sobre el Sáhara durante la agonía de Franco. También ahora ve débil al Gobierno de Pedro Sánchez. 9) Como tampoco España va a renunciar a la españolidad de ambas ciudades, ahí tenemos un serio problema con el que habrá que convivir en el futuro. Pretender que no existe es mala receta. 10) La otra razón que explica lo ocurrido es la económica, la brutal diferencia de renta entre España (39.000 dólares per cápita) y Marruecos (4.600), que además tiene una tasa de desempleo juvenil del 35%. Marruecos es otro país donde la buena marcha de las cifras macroeconómicas que maneja el Gobierno no se traducen en bienestar ciudadano. 11) Que 15 días después de la avalancha no sepamos cuántos migrantes siguen dentro de Ceuta es inadmisible. El Gobierno habla de 5.000 y el presidente ceutí eleva la cifra a 8.000. Tampoco sabemos cuántos menores siguen deambulando por las calles de Ceuta, comiendo y durmiendo como pueden.

Me parece asombroso que la ministra de Sanidad no haya encontrado un momento para ir a la ciudad, que sufre una crisis humanitaria y también sanitaria

12) Que en 15 días el Gobierno no haya sido capaz de montar un campamento con tiendas de campaña, literas y letrinas donde encerrar en condiciones dignas a todos los migrantes que deambulan y malviven por las calles de Ceuta hasta decidir qué se hace con ellos me parece inadmisible. También los niños deberían estar ya todos recogidos y cuidados mientras se les registra. 13) La ciudad sufre una crisis humanitaria y también sanitaria. Hay enfermos con sarna o tifus. Otros heridos. No hay letrinas suficientes en la ciudad para atender a tanta gente. Me parece asombroso que la ministra de Sanidad no haya encontrado un momento para ir a Ceuta. 14) Entre los recién llegados puede haber delincuentes amnistiados por Mohamed VI este mismo mes. O terroristas. 15) Que Marruecos se permita criticar nuestra deficiente respuesta o que critique que los ceutíes cierren sus tiendas parece de broma cuando fue Marruecos con su permisividad e inacción el que permitió que se ahogaran un centenar y medio de sus conciudadanos. 16) Ceuta también sufre una crisis social al tener deambulando a miles de personas con hambre y sin hogar por sus calles. Los ceutíes tienen miedo y no se les puede culpar. 17) Entiendo que el Gobierno no quiera criticar a Marruecos porque le sigue necesitando para solventar esta crisis. Pero de ahí a alabar su cooperación hay un trecho. Pedro Sánchez es muy débil con Marruecos por razones que se me escapan. 18) El apaciguamiento con Marruecos puede comprar paz a corto plazo pero es garantía de problemas futuros. Marruecos confunde amistad con debilidad. 19) Europa tampoco ha estado a la altura. Las críticas encabezadas por Italia y Dinamarca no están justificadas y responden a motivos de política interna. Pero la carta de 22 socios de la UE revela el profundo malestar europeo con la política migratoria de nuestro Gobierno. 20) Es probable que otros países anden también detrás de lo que ocurre y que tan mal nos deja ante el mundo. Unos por cobrarse cuentas pendientes y otros por crear problemas en el área sensible del estrecho de Gibraltar o para debilitar la cohesión europea. 21) En resumen: No sé si lo ocurrido se repetirá pronto, pero sí sé que se repetirá cuando a Marruecos le convenga y no podemos permitir que suceda. Hemos de ser capaces de garantizar nuestra soberanía y nuestra integridad territorial, que no pueden seguir dependiendo, como hasta ahora, de la buena voluntad de Marruecos. Porque no es de fiar.