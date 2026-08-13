El retorno imposible
Por muchas políticas migratorias, leyes de extranjería y miedos ancestrales, la realidad es que basta con mirar al otro lado del estrecho para ver el infortunio de muchos seres humanos
El Gobierno cifra en 5.000 los migrantes que siguen en Ceuta y dice que "la inmensa mayoría" serán expulsados a Marruecos
Más allá de la imprescindible investigación sobre quién y cómo se incitó la entrada de 72.000 ciudadanos marroquíes en Ceuta y de por qué, supuestamente, el CNI y el Gobierno español no olieron la jugada, conviene aclarar que la declarada intención del Ejecutivo de repatriar a las miles de personas que aún vagabundean por la ciudad autónoma va a ser tarea prácticamente imposible.
Puede que la devolución funcione con los adultos. Veremos, porque ellos obviamente prefieren estar aquí. De haber querido volver ya lo habrían hecho. Pero puede ser una misión inalcanzable con los menores que, afortunadamente, están protegidos por la ley y solo pueden retornar si previamente se localiza a sus familias y se inicia un proceso de reagrupación familiar.
La necesidad de ayuda para hacerlo es seguramente una de las razones por las que el gobierno trata de exculpar de toda responsabilidad a las autoridades marroquíes respecto de la avalancha humana sobre Ceuta. Si es difícil creer que en España nadie sabía nada, más aún lo es pensar que ninguna instancia oficial en Marruecos alentó la masiva movilización.
Lo dramático son las 140 personas que perdieron la vida en el intento. Pero también lo es saber, y se sabe desde hace mucho tiempo, que un porcentaje elevado de la población marroquí está deseando huir de su país, y que muchas familias prefieren lanzar a sus hijos, adolescentes y niños, hacia lo desconocido, sin siquiera poder predecir qué será de ellos, porque piensan que en el peor de los casos aquí estarán mejor que allí.
Si se les acoge y se les da protección y escuela no solo estarán mejor atendidos sino que además tendrán alguna esperanza de progresar en la vida. Es por eso que muchos padres no querrán ser siquiera localizados para que sus hijos les sean devueltos. Salvo que las autoridades marroquíes los identifiquen y les obliguen a acoger de nuevo a sus niños. Por muchas políticas migratorias, leyes de extranjería y miedos ancestrales, la realidad es que basta con mirar al otro lado del estrecho para ver el infortunio de muchos seres humanos.
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