Datos económicos esperanzadores

El pasado mes de junio, las cámaras de comercio catalanas hicieron pública su memoria económica anual, en la que, frente a los discursos que insisten en que el crecimiento de Catalunya tiene los pies de barro si se analiza desde los datos de PIB per cápita, sostenían que desde la salida de la pandemia en 2023 la economía catalana crece más y mejor, con mayor productividad, creación de empleo y riqueza per cápita.

Ayer se sumó un dato más a los indicadores esperanzadores que confirman la evolución positiva de la economía catalana, el que indica que la constitución de empresas creció en junio un 9,8% en términos interanuales, casi seis veces más que en el conjunto de España. Catalunya sumó 2.142 nuevas empresas en junio. A estos datos de creación de empresas cabe sumar la evolución del empleo que también ha sido positiva, al consolidarse los cuatro millones de trabajadores alcanzados recientemente, con 16.529 afiliados más a la seguridad social en el mes de julio.

Los datos positivos en términos de empleo y PIB siempre deben ser matizados: en un contexto de incremento de la población básicamente por la inmigración, en gran parte atraída por empleos de baja cualificación, un crecimiento de la economía en términos brutos pero impulsado solo al aumento del volumen de población puede enmascarar una economía con una productividad estancada y poco competitiva. Y en muchos momentos ha sido así. Pero aquel informe de las cámaras ya señalaba que los indicadores más esperanzadores no iban en este sentido, sino que señalaban un aumento de la productividad por hora trabajada y del PIB per cápita, síntomas de un crecimiento más equilibrado.

El ritmo de creación de empresas es coherente con una transformación gradual del tejido productivo en el que aumentan los sectores de mayor valor añadido, en los que aumenta la inversión, mientras se reduce el peso relativo de actividades vinculadas al comercio, el transporte y la hostelería. Bien enfocada, pero gradual y con mucho camino aún por recorrer para igualar los indicadores de economías más dinámicas. La economía catalana no se enfrenta a un relevo de unos sectores económicos por otro, sino a la mejora de la productividad en todos ellos y la entrada en los que ofrecen nuevas oportunidades. En ese sentido los viajes recientes del presidente Salvador Illa a países de alta tecnología interesados por las oportunidades de inversión en Catalunya van en la buena dirección.

Este crecimiento es desigual. Y justifica que quienes se sitúan en sus márgenes, sin que su salario real, descontada la inflación, haya recuperado capacidad de compra en los últimos años, o viven las consecuencias de la crisis de acceso a la vivienda, tengan una percepción bien diferente de la que señalan las cifras macroeconómicas, o la que experimenta la parte de la población que tiene ya solucionado su horizonte habitacional. Pero eso no implica que se deban asumir los análisis más agoreros Catalunya cuenta hoy con un tejido empresarial innovador y con importantes clústers de desarrollo en campos fundamentales para la economía del siglo XXI, que constituyen una sólida base para atraer capitales, tecnología y talento. Ello debe permitir aprovechar la actual coyuntura para evolucionar hacia un modelo productivo de mayor valor añadido, que permita pagar mejores salarios a más trabajadores. Solo así se conseguirá que exista una correlación entre los datos de crecimiento y la percepción que los ciudadanos tienen de la evolución de la economía catalana. Se trata de una oportunidad histórica para consolidar una economía más competitiva y a este objetivo deberían contribuir, de manera mancomunada, el gobierno, las empresas y todas las instituciones.