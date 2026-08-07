¿PLATERcalipsis?

Siempre he defendido que fue un desacierto político obligarnos a hacer un Plater (Pla Territorial Sectorial per la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya). La actividad pública se planifica, pero la actividad privada, como lo es el despliegue de renovables, lo que hace falta es ordenarla. Pocas actividades están más ordenadas y restringidas que hacer eólica y fotovoltaica en Catalunya. Es un contrasentido planificar una actividad que ni se financiará con capital público ni se adjudicará por concursos.

Dicho esto, la mayoría parlamentaria así lo decidió. Pues que así sea si sirve para dejar de discutir "así no" y ponernos a hacer "así sí". Pero no está siendo así sino justamente al contrario. Ahora que, cinco años más tarde, ya tenemos PLATER, es cuando las críticas son más salvajes. Algo rechina. El PLATER se anuncia por las plataformas que exitosament se han creado, a menudo pagadas con dinero público, como el apocalipsis del territorio. Todo quedará lleno de molinos y placas. La tierra se secará y será baldía, moriremos de hambre y desaparecerá la biodiversidad.

¿Sí? ¿Seguro? Quizá se han olvidado de decirnos que la electricidad no se puede exportar. Que haremos la que nos haga falta y basta. ¿Cuánta nos hace falta? En Catalunya ya lo sabíamos desde 2020 y ahora nos lo han repartido municipio a municipio. Con toda esta energía que nos hará falta en 2050 no llegaremos a ocupar ni siquiera el 2% del territorio.

Nos dan miedo porque nos dicen que por culpa del PLATER se podrán poner por todas las partes que no sean No Aptas, pero no nos dicen que solo hará falta de aquí al 2050 (!) una décima parte del espacio Apto prioritario. Sí, el auditorio tiene mil plazas, pero solo se venderán 20 entradas en 25 años, una o dos cada año, la sala siempre vacía.

Ponen el grito al cielo porque "se comerán" todos los campos de cultivo, pero no explican, a pesar de que lo saben, que los regadíos son prohibidos salvo la agrovoltaica o el autoconsumo, y del resto (que no llegará al 0,3% anual de la superficie agraria) habrá que cumplir igualmente la ley de espacios agrarios de la que Catalunya se dotó.

Lloran por la pérdida de biodiversidad, pero omiten que todos los estudios hechos hasta ahora, y la realidad evidencia que la fotovoltaica se convierte en reserva de biodiversidad y al naturalizar espacios agrarios, la vida vuelve por no usar pesticidas ni herbicidas. Se quejan, ofendidos, que todo son prisas y nadie les ha escuchado. Falso de toda falsedad. Desde 2019 que hablamos de ello. El PLATER se ha limitado a aplicar los criterios que desde entonces se han ido imponiendo. Escuchando sobre todo al mundo local. Nada se ha aprobado contra él desde entonces. Nada.

El Govern ha hecho lo más ingrato. Escribir, dibujar y ponernos el espejo delante para hacernos entender qué parte de solidaridad nos toca y dónde podría ubicarse. Ahora nos toca la parte más simple, por más que nos duela, que es asumir que no ver las renovables, contrariamente a lo que dicen los profetas del PLATERcalipsis, no es un derecho. Es más, es nuestra obligación asumirlo como la vuelta necesaria para disfrutar de nuestro bienestar intrínsecamente 'energívoro'.