La 'playlist' de Sánchez

“Alemania ha declarado la guerra a Rusia. Por la Tarde fui a nadar”. La frase de Kafka era hasta hoy el paradigma del sudapollismo, dícese de la actitud vital que consiste en que todo te importa un bledo. Sin embargo, “han entrado 60.000 ilegales en España y un centenar han muerto ahogados. Os paso mi 'playlist' para este verano” la supera ampliamente, con el mérito añadido de que es creación de todo un presidente del Gobierno. Al fin y al cabo, el pobre Kafka no era más que un aspirante a escritor al inicio de la Gran Guerra, con lo que se comprende que no interrumpiera su rutina natatoria por un simple conflicto que iba a causar unos cuantos millones de muertos, yo mismo seguí tomando cañas en un chiringuito playero mientras en la radio narraban en directo el desplome de las Torres Gemelas en Nueva York, lo primero es lo primero, ya sea zambullirse en agua o en cerveza. Por el puesto de trabajo que ocupa, lo de Pedro Sánchez tiene más mérito, no es raro que sea admirado en todo el mundo. Podría haberse conformado con soltar “Han entrado 60.000 ilegales en España y un centenar han muerto ahogados. Por la tarde me voy de vacaciones a La Mareta” y ya habría sido ejemplo para todos los cínicos que en mundo han sido, pero no es hombre que se conforme con poco cuando en su mano está superar todas las expectativas, así que lo redondeó con su lista de éxitos para el verano, ahí queda eso. Han tenido que transcurrir más de cien años para que alguien pusiera al día la cita de Kafka, no es casual que lo haya hecho el presidente del gobierno más kafkiano que se recuerda. De todas formas, en 1914 el entonces desconocido Kafka ya había publicado La Condena, con lo que su hermanamiento con el actual PSOE va mucho más allá de la famosa frase y entra en la profecía.

Pedro Sánchez es un presidente que tiene siempre presente que se debe a sus súbditos, digo ciudadanos, y aunque tiene muchas cosas en la cabeza -preparar la maleta para las vacaciones, asistir a la graduación de la niña, seguir pagando las deudas contraídas con JuntsxImpunidad o como se llamen hoy, y dar explicaciones sobre lo de Ceuta, por orden de importancia-, antes de tomarse unos merecidos días de descanso nos obsequió con su 'playlist', para que bailemos todos al son que él nos marque, que es lo que más le gusta. Cualquier otro, después de pasarse apenas un par de horas en Ceuta para cumplir el expediente, habría salido corriendo hacia La Mareta con su señora, de la cual, según nos reveló un día histórico a todos los españoles, está profundamente enamorado. Él, en cambio, aún sacó tiempo de quién sabe dónde para, sonriente y recostado en una butaca, recomendarnos que escuchemos El Baifo, el nuevo éxito de Quevedo, demostrando así que ninguna crisis política, económica o diplomática le aparta de lo fundamental. Qué gran presentador de Los 40 Principales ha perdido la humanidad por culpa de la política.

Nada es casual en Pedro Sánchez, si ha aceptado convertirse en el hazmerreír de los adolescentes españoles -mi hijo Ernest y sus amigos se chotean cada día de él-, que le ven como un viejo que intenta en vano acercarse a ellos mediante la música, ha de ser por una razón de peso. Triste final el de quien da risa a los jóvenes, pero analizando la letra de la canción de Quevedo, uno entiende por qué la recomienda con tanto énfasis: Pedro Sánchez es el auténtico baifo. Queda claro en este fragmento, que reproduce la frase que el presidente pronuncia cada mañana frente al espejo:

”Hoy me levanté guapo, lindo como siempre”.

Narcisismo aparte, sus ganas de seguir en el poder -para lograrlo es capaz de incumplir promesas, conceder indultos y mover cielo y tierra para amnistiar a quienes le mantienen en La Moncloa- se explican porque sin trabajar se vive muy bien, y así lo dice también la canción, sin reparo alguno:

“Yo no vuelvo a trabajar, que Diosito me bendiga”.

Lo peor es que El Baifo incluye una clara amenaza de Sánchez hacia sus sufridos súbditos, digo ciudadanos, otra vez el lapsus:

“Voy a seguir gozando hasta que Dios diga. Soporten a Pedrito mientras viva”.