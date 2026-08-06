De los ríos al mar

En los últimos años, a lo largo de la costa catalana, se han planteado soluciones distintas a problemas que tenían mucho en común. En el Delta del Ebre, el retroceso de la línea litoral y la intrusión salina ponían en peligro un ecosistema único, la producción agrícola y la misma existencia de la forma de vida de sus habitantes. Hace años ya que se concluyó que las soluciones no pasaban por megaproyectos de ingeniería ni por abandonar a su suerte este territorio, sino por restaurar en lo posible la dinámica que había creado ese espacio, el arrastre de sedimentos por el río, interrumpido desde que se reguló su curso con una serie de embalses desde Aragón a Catalunya. En otros tramos del litoral, la atención se ha puesto, en cambio, en la desaparición de playas por los temporales y, en los últimos años, en el riesgo que este retroceso de la línea de la costa suponía para infraestructuras situadas en primera línea, como la línea ferroviaria del Maresme. Se ha señalado como uno de los causantes -además de los efectos generales del cambio climático, el aumento del nivel del mar y el recrudecimiento de los temporales-, la proliferación de puertos deportivos que interrumpían la dinámica de distribución de los sedimentos fluviales, y las acciones reparativas han ido desde reforzar espigones a aportar repetidamente arena desde el mar, especialmente en la temporada de verano. No se ha explorado tanto, en cambio, algo que tienen en común cada uno de estos fenómenos de norte a sur del país; la disminución, también desde ríos como el Ter, la Muga, el Llobregat o el Gaià, de los sedimentos que han conformado y modificado durante siglos el perfil de la costa. Algo que nos recuerda hasta qué punto todos los elementos de un ecosistema están conectados y, específicamente, la intensa relación entre las dinámicas fluviales y costeras. Los expertos advierten del desequilibrio en el ecosistema: “Si se rompe la relación entre el mar y el río, el sistema se altera”.

La Agència Catalana de l’Aigua (ACA) calcula que, aparte del Ebro, también los ríos de las cuencas internas de Catalunya dejan de transportar cada año más de un millón de toneladas de sedimentos como consecuencia de la acción humana, en parte debido a la acción de los embalses. Aunque en las cuencas del Ter y el Llobregat este factor no tenga tanto peso, ya que las presas están situadas en las cabeceras de los ríos y a lo largo de su curso debería haber espacio para que esa dinámica natural se desarrollase, y sean otros cambios en la gestión del territorio, como la sustitución de cultivos por bosque (que reduce la erosión pero tiene ese otro efecto secundario) o las canalizaciones abusivas, las que tienen mayor influencia.

Después de algunas experiencias piloto y de planes que la Unión Europea ha aplicado en el Delta del Ebro, la Generalitat se plantea ahora el aumento de las aportaciones sólidas con riadas controladas, es decir, con la obertura de compuertas en los embalses del Ter y el Llobregat para que puedan liberarse los sedimentos depositados en los pantanos. La ACA ya contaba con un presupuesto de 500.000 euros para llevar a cabo este proyecto, que no se pudo aplicar por una causa que señala una limitación que seguirá pesando durante el proyecto. Estas operaciones son incompatibles con periodos de sequía como los que hemos pasado. En el próximo ciclo de planificación (2027-2030), sin embargo, se espera poder intensificar esta alternativa.

Cuando se planteen desembalses, o la renaturalización de los cursos de los ríos, o intervenciones en sus desembocaduras, será fácil que surjan reticencias. Deberá recordarse entonces la necesidad de regenerar paulatinamente costas y ríos, de forma integral, sostenible y confiando en la experiencia acumulada.